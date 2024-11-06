Antonella Roccuzzo se emocionó por el cumpleaños de su hijo, Thiago Messi

Si hay algo que ha logrado Lionel Messi, además de varios títulos profesionales, es ser uno de los pocos jugadores de la Selección Argentina que mantiene una familia estable. Junto a Antonella Roccuzzo, el 10 de la Scaloneta formó una familia hermosa, más allá de las varias veces que estuvieron separados. Ahora, Lionel y Antonella son padres de 3 hijos: Thiago, Mateo y Ciro, quienes son considerados junto a sus padres, la familia real argentina.

Tal es así que, siempre que tienen oportunidad, Messi y Antonella celebran a sus hijos, en especial cuando hay ocasiones importantes como el cumpleaños de alguno. Y ahora, la mayor demostración de amor fue hacia Thiago, el hijo mayor de ambos, quien acaba de cumplir 11 años. Es por esto que su madre, a través de su cuenta oficial de Instagram, le dedicó un tierno posteo demostrando lo orgullosa que se siente por estar junto a él en todo momento y verlo crecer.

Con la llegada de la adolescencia de su primogénito, Roccuzzo se mostró más que emocionada. En un tierno posteo, escribió: “Feliz Cumple Thiagui. Para siempre mi bebé. Te amamos tanto”. A esto le sumó una serie de fotografías que dejaron en evidencia cuánto había crecido el pequeño y primer hijo de la Pulga. La publicación, rápidamente se hizo viral y generó varios comentarios tanto de seguidores como de distintas celebridades que lo felicitaron al pequeño por su cumpleaños.

Evangelina Anderson fue una de las primeras en hablar al respecto y escribió: "Qué grande y hermoso está, Anto". Luego, los comentarios se llenaron de palabras de los fanáticos: “Todo un hombrecito ya… hermoso feliz cumple”, “¡Muy feliz cumpleaños al futuro crack del fútbol mundial! Dios lo bendiga siempre” y “La segunda foto grita: mamá, no quiero besos”, son algunos de los mensajes que se vieron.

En lo que respecta a Lionel Messi, por el momento el jugador no hizo ninguna publicación en redes sociales, sino que se sospecha que pudo saludar a su hijo en persona. Hay que destacar que el Capitán de la Scaloneta no suele hacer publicaciones privadas en redes sociales, sino que las utiliza solamente para promocionar su trabajo, por lo que pocas veces se lo puede ver a través de su perfil oficial junto a sus hijos o esposa.

FUENTE: minutouno.com