La revelación sobre el polémico romance entre L-Gante y Wanda: "Un negociado infernal"

La relación entre L-Gante y Wanda Nara sigue dando de qué hablar y, aunque esta semana ambos confirmaron su romance, los rumores de un trasfondo mediático no tardaron en surgir. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su programa digital Mitre Live, lo que muchos consideran una historia de amor podría tener en realidad un propósito económico y estratégico.

En su análisis, Etchegoyen explicó que este romance parece formar parte de un "negociado infernal" en el que ambos famosos podrían estar involucrados, considerando que la conductora y el cantante han sabido capitalizar su popularidad en los últimos meses.

¿El romance entre Wanda Nara y L-Gante está armado?

“Yo soy cauto con esto porque ellos manejan todo a su antojo y algunos compran”, expresó el conductor, quien suele analizar de cerca el ámbito mediático y los manejos de las figuras públicas. Según él, esta relación podría estar impulsada por el interés de aumentar sus ingresos mediante presencias en eventos, producciones artísticas conjuntas y otros proyectos de alto impacto.

El periodista reveló que fuentes cercanas le informaron sobre posibles colaboraciones futuras entre Wanda y L-Gante, quienes podrían incluso lanzar una canción juntos antes de fin de año. Además, se estima que ambos podrían protagonizar una serie de apariciones públicas y eventos que incrementen sus honorarios, aprovechando el interés que ha despertado su relación en los medios y entre sus seguidores.

Etchegoyen expresó: “Yo lo que digo es: a esta sensación que tengo le sumo información”, sugiriendo que, además de una simple atracción personal, detrás de esta historia existe una calculada estrategia de marketing. También mostró escepticismo ante la rapidez con que surgió este romance.

Recordó que hace apenas unos días, ambos compartían intercambios tensos y reproches en redes sociales: “Me llama la atención que un tipo que estuvo tan enojado con Wanda hace horas se ponga de novia con ella. Y también me da rareza que Wanda, que le dedicó un posteo escandaloso hace nada de tiempo, aparezca a los besos ahora en un vivo de Instagram”, comentó el periodista, poniendo en duda la autenticidad de la relación.

Además, el impacto de esta relación en Mauro Icardi, exesposo de Wanda y actual jugador del Galatasaray, ha generado especulaciones. Según Etchegoyen, personas cercanas al entorno de Icardi sugieren que el futbolista podría estar agotado por el constante enfoque mediático en su vida privada, una situación que él considera como “una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento”.

