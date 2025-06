Ángel de Brito anticipó el futuro laboral de Wanda Nara: ¿se queda en la Argentina?

En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, Ángel de Brito dio a conocer los próximos proyectos laborales de cara al 2025 de la empresaria y actual novia de L-Gante en Telefe.

En LAM, el conductor comenzó diciendo: "Tiene contrato por dos años más en Telefe". Acto seguido, detalló: "El año que viene va a hacer Bake Off, una nueva temporada con famosos. Terminó esta semana el reality y le fue muy bien".

A su vez, sumó data que nadie tenía ni se sospechaba: "Y en el 2026 va a conducir un reality que se llama 'El traidor'. Es un formato yankee". Instantes después, Fefe Bongiorno confesó que es su reality show favorito.

A lo que Fede Bongiorno -una de las "suricatas" como lo llaman en el programa que se emite de lunes a viernes en América Tv- explicó: "Me sorprende mucho, yo vengo hablando del reality. Es el mejor reality que debutó en esta década. Es como el juego Among Us. En Estados Unidos se hace con todos famosos de realities. Están encerrados en un castillo, hay tres que son traidores y tienen que ir matando al resto".

"No puedo creer que lo vaya a conducir Wanda", manifestó el compañero de Pepe Ochoa. A lo que Ángel agregó data inédita y confidencial: "Son dos conductores, ella y un varón. No puedo contar quién es, porque no sé si está arreglado", concluyó.

De qué trata "El traidor", un concurso sobre la sospecha

Once personas conviven en una casa dentro de un programa de televisión. Diez son auténticos concursantes y uno es ficticio. Todos saben que hay un infiltrado cuya misión consiste en poner obstáculos a los participantes en las pruebas. El reto es desenmascarar al impostor.

