Mirtha Legrand habló de su tenso cruce con Roberto García Moritán: qué dijo

El último sábado se vivió un fuerte ida y vuelta al aire de La Noche de Mirtha (El Trece) luego de que Mirtha Legrand inquiriera de manera muy incisiva a Roberto García Moritán, el exmarido de Carolina Pampita Ardohain.

Horas antes de la emisión de su programa, la diva se refirió a los momentos más intensos de la charla. Durante una breve entrevista con un movilero de LAM (América), Mirtha Legrand compartió sus sensaciones sobre el reciente encuentro que mantuvo con el invitado.

“Estuvo buena, estuvo buena. Fue tensa, tensa”, expresó Legrand y dejó entrever que la conversación no estuvo exenta de momentos incómodos. Al ser consultada sobre si creyó todo lo que le contó su interlocutor, la conductora fue tajante: “No, no. Algunas cosas sí, otras no. Pero bueno, está muy dolido él también”.

Qué dijo Mirtha Legrand de su tenso cruce con Roberto García Moritán

Legrand fue conciliadora al afirmar: “Sí, sí, sí, lo volvería a invitar”. Sin embargo, el tono de la conversación subió cuando el movilero mencionó una supuesta perlita de la entrevista: “Dicen que hubo una perlita cuando usted le dijo que había estado en una fiesta, hasta con travestis”.

Ante esta mención, la conductora respondió con humor: “¿Y vos cómo sabés todo? ¿Quién te contó todo? Bueno, ya salió todo. Me voy a descansar, querido. Adiós, adiós”.

