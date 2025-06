Yuyito González desfiló en bikini y Javier Milei le dio "like"

Tras los rumores de crisis, el presidente Javier Milei tuvo una contundente reacción ante un video de Yuyito González que se hizo viral en las últimas horas. En el video González luce un modelo de su línea de trajes de baño.

Yuyito González posó su línea de sensuales trajes de baño y expresó: "Tremenda colección de trajes de baño!". El posteo tuvo miles de likes, entre ellos el de su novio, el presidente Milei, quien no tardó en reaccionar.

Recientemente la pareja pasó por una crisis que alertó a los fans cuando ella lo dejó de seguir a él en las redes sociales.

Días después Yuyito aclaró: "No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión, que se lo pago yo?’".

"¿Se entiende? No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble", dijo.

Y añadió "Si quieren seguir echándole humo a todo, háganlo. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad en mi programa de contarle a la gente de qué se trata esto. No voy a dar explicaciones, no voy a subir fotos para demostrar cosas, ni voy a mostrar chats porque no tengo por qué justificar nada".

FUENTE: minutouno.com