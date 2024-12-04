Catalina Gorostidi mostró los fuertes mensajes que le mandaba Keila, nueva participante GH

Las repercusiones por el comienzo de Gran Hermano no paran. Los 24 participantes cautivaron al público, que ya comienza a definir a sus favoritos y a quiénes quiere ir eliminando semana tras semana.

Sin embargo, no solo la gente habla del juego sino que los ex participantes también dan sus opiniones. En las últimas horas, la que sorprendió fue Catalina Gorostidi, quien compartió en sus redes sociales un chat con mensajes de Keila, una nueva jugadora, y todo se revolucionó.

En las conversaciones se puede ver como la nueva "hermanita" apuntó contra Catalina por su recordada pelea con Furia Scaglione en la temporada anterior.

"Que mala leche resultase ser. Mala amiga. ¿ Y querer poner a todos en contra de Furia? ¿Dejarla sola? Sos Agostina 2. Envidiosa y cag...encima porque vas por atrás. Al final a la que se le cayó la careta es a vos", dice uno de los mensajes que envió Keila, que era seguidora de Juliana.

Otro de los mensajes que envió en su momento decía: "Afuera Catalina, traidora. Devolvele la plata a los furiosos que gracias a ellos entraste, cara dura".

Lejos de terminar ahí, la nueva jugadora siguió respondiendo historias a la médica. "Sos gede Catalina, eh. Cómo vivís de Juliana, loca, superala un toque. Y, no... Este GH se lo llevó puesto Furia. Aceptalo mamita", escribió la oriunda de Tigre.

Y, agregó: "No sé qué te hacés la virgen María. Eras igual de agresiva o peor...las cosas que has dicho de Rosina y Emmanuel, parece que estás corta de memoria".

Lejos de enojarse, Catalina se lo tomó con humor y llevó tranquilidad a todos seguidores, ya que se dio cuenta que las redes sociales se habían revolucionado a raíz de sus capturas de pantalla.

"Che, tampoco es para matarla. Solo una furiosa arrepentida. Démosle un tiempo, a ver qué hace", escribió Gorostidi.

FUENTE: minutouno.com