Hospital Escuela Javier Milei FEC
Hospital Escuela Javier Milei FEC
El fuerte comentario que recibió la China Suárez por su presunto romance con Mauro Icardi

La actriz está siendo duramente criticada por los encuentros que habría tenido con el futbolista en los últimos días.

Por El Litoral

Jueves, 05 de diciembre de 2024 a las 10:06

El escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue creciendo día a día. De hecho, en las últimas horas, revelaron que el futbolista y la actriz pasaron la noche juntos y los rumores de romance circulan con fuerza.

Esta situación hizo que las opiniones se dividan y la gente elija de qué bando formar parte. Aquellos que creen en la versión de Wanda, la defienden en las redes sociales y salieron a atacar a Eugenia, dejándole comentarios fuertes.

En uno de sus últimos posteos, la China se encontró con un feo mensaje, que no pasó desapercibido. “Tu hija cuando sea grande va a tener que cuidar a su novio de que no se lo robes también”, le escribieron desde una cuenta falsa, y rápidamente Wanda fue acusada de estar detrás de ese perfil. El dato que también levantó sospechas es que a la primera persona que siguió es a Mauro Icardi.

“Wanda estás grande, andá a dormir”, “Nadie le roba el marido a nadie, los maridos se van y engañan porque ellos quieren”, “Wanda sabemos que sos vos desde cuentas truchas. Dejá a la piba en paz”, fueron algunas de las reacciones que tuvo el comentario.

Hasta el momento, la guerra mediática es directamente entre Wanda e Icardi, ya que Suárez no se pronunció al respecto y todo indica que seguirá guardando silencio y manteniéndose alejada de los medios hasta que todo se calme.

Por otro lado, en las últimas horas, los rumores sobre que conductora de Bake Off Famosos y L-gante estarían enfrentando una fuerte crisis a meses de haber comenzado su relación, comenzaron a tomar fuerza y ya se conocieron algunos detalles, aunque se espera que en las próximas horas alguno de los protagonistas salgan a desmentirlo a través de sus redes sociales, como suelen hacerlo siempre.

FUENTE: minutouno.com

