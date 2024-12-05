El fuerte comentario que recibió la China Suárez por su presunto romance con Mauro Icardi

El escándalo entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sigue creciendo día a día. De hecho, en las últimas horas, revelaron que el futbolista y la actriz pasaron la noche juntos y los rumores de romance circulan con fuerza.

Esta situación hizo que las opiniones se dividan y la gente elija de qué bando formar parte. Aquellos que creen en la versión de Wanda, la defienden en las redes sociales y salieron a atacar a Eugenia, dejándole comentarios fuertes.

En uno de sus últimos posteos, la China se encontró con un feo mensaje, que no pasó desapercibido. “Tu hija cuando sea grande va a tener que cuidar a su novio de que no se lo robes también”, le escribieron desde una cuenta falsa, y rápidamente Wanda fue acusada de estar detrás de ese perfil. El dato que también levantó sospechas es que a la primera persona que siguió es a Mauro Icardi.

“Wanda estás grande, andá a dormir”, “Nadie le roba el marido a nadie, los maridos se van y engañan porque ellos quieren”, “Wanda sabemos que sos vos desde cuentas truchas. Dejá a la piba en paz”, fueron algunas de las reacciones que tuvo el comentario.

Hasta el momento, la guerra mediática es directamente entre Wanda e Icardi, ya que Suárez no se pronunció al respecto y todo indica que seguirá guardando silencio y manteniéndose alejada de los medios hasta que todo se calme.

Por otro lado, en las últimas horas, los rumores sobre que conductora de Bake Off Famosos y L-gante estarían enfrentando una fuerte crisis a meses de haber comenzado su relación, comenzaron a tomar fuerza y ya se conocieron algunos detalles, aunque se espera que en las próximas horas alguno de los protagonistas salgan a desmentirlo a través de sus redes sociales, como suelen hacerlo siempre.

FUENTE: minutouno.com