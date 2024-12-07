El piquito entre Luis Ventura y Benito Fernández en los Martín Fierro de la Moda

A pocas horas de la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda, la polémica estalló debido al malestar de varios reconocidos diseñadores por no haber sido invitados a la ceremonia. Benito Fernández y César Juricich cuestionaron fuertemente la falta de figuras clave de la industria que no fueron convocadas al evento.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, respondió a las críticas y se mostró enfurecido. “Si analizás todas las entregas, siempre los que quedan afuera terminan pataleando”, expresó el periodista, restando importancia a los cuestionamientos.

Además, Ventura destacó la trascendencia del premio: “En la historia de APTRA, el Martín Fierro nunca salió de la frontera nacional, y por segunda temporada fuimos a Miami, exportando un premio que es un gaucho. Es decir, les vendemos cultura, imagen. ¿Cómo lográs eso? ¿No teniendo credibilidad? ¿Siendo un premio que sale como el traste?”.

Cuando algunos panelistas señalaron la falta de credibilidad debido a la ausencia de diseñadores en la ceremonia, Ventura respondió con furia: “Bueno, organizá tu premio”.

El periodista continuó defendiendo el trabajo detrás de las premiaciones: “Acá lo que se mira es la verruga y el lunar. Este año tenemos 12 entregas. Decime, ¿qué entidad del mundo entrega esa cantidad de premios distinguiendo a la industria y la comunicación?”.

Por su parte, César Juricich insistió: “Es un premio para la industria de la moda. ¿No deberíamos haber sido invitados, aunque sea en forma individual, sin acompañantes?”. Ventura retrucó: “¿Cómo hago para invitar a todos con 200 lugares? ¿Dónde los meto?”.

“Es fácil decirlo, pero lo que tenés que evaluar, César, es quién pone la plata para la comida, para la silla, para la seguridad. Se hace como se puede”, agregó.

Cuando le consultaron si el canal que transmite el evento es el responsable de financiarlo, Ventura aclaró: “No. Solo un canal pone la plata inicial para que se haga. El resto se terceriza con empresas, lo que a veces provoca desencuentros entre las empresas y los canales que transmiten”.

Finalmente, Ventura cerró con un mensaje contundente: “Y te voy a decir algo: todo esto lo hacen 100 periodistas que no cobran un solo centavo y lo único que reciben son palos”.

El beso con Benito

Durante la ceremonia los roces quedaron atrás y estalló en las redes una foto de Luis Ventura dándose un pico con el diseñador Benito Fernández debajo del escenario. Todos amigos, todos contentos.

