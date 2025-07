Gran Hermano: qué dijo La Tora sobre el fuerte cruce que Furia desmintió

Mientras se maquillaba de cara a la gala de Gran Hermano, la Tora Villar habló por primera vez de su conflicto con Furia, aunque sin otorgar mayores detalles. "Todo el tiempo queriendo tener razón y no escuchando al otro. El juego televisivo cambia, no es el mismo de adentro de la casa", comentó primero Ariel Ansaldo en medio de un debate sobre el comportamiento de una de las más recientemente eliminadas de la casa.

Sol Rivas agregó: "No, y es complejo para que se entienda el punto de cada uno porque no todo el mundo puede resumir tan fácilmente su idea. Y con tantas personas ahí se discute... a veces nosotros, somos tres gatos locos, y nos pisamos. Es difícil".

"Obvio, es difícil. No voy a hablar, quiero tranquilidad. El día que hable... mientras tanto no puedo. ¿Qué decirles?", afirmó la Tora Villar sobre las versiones que circulan al respecto. En tanto, Sol Rivas enfatizó: “Hay personas que son complicadas en televisión porque no se amoldan a lo que se está hablando, es así".

"A mí me extraña como gente que se la da de jugadora no entiende que afuera son personas, esto es un reality show. ¿Cómo todos los pibes se bancaron el hate y todo y después otras personas no se banquen eso? ¿Justo vos con tu carácter no te la bancás? Me parece algo raro", disparó la Tora.

Fuente:Minuto uno