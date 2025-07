Desmintieron la boda de Duki y Emilia Mernes

A pesar que Fernanda Iglesias informó a través de un enigmático en LAM (América) que Duki y Emilia Mernes contraerían matrimonio, Pepe Ochoa se encargó de desmentir la primicia en El Ejército de la mañana en el streaming Bondi Live.

“Tengo algo que contar. Me llamó una persona ayer y me pidió que por favor cuente esta información. Y la voy a contar porque es alguien a quien yo conozco”, adelantó el productor en el ciclo que conduce junto a Fefe Bongiorno.

Segundos más tarde, Ochoa deslizó que la noticia se trataba sobre los jóvenes artistas de la escena nacional que quedaron en boca de todos después que la angelita afirmara en el programa de Ángel de Brito que se casarían para oficializar la relación que los une hace más de tres años.”Duki y Emilia no se casan”, sentenció Pepe.

“Obviamente yo no quiero ir en contra de la información que tiene Fernanda . Simplemente es alguien que me pidió que, por favor, aclare esto porque a ellos no les gusta. Los están buscando de todos lados y querían salir a aclarar la situación”, explicó el conductor del Ejército de la mañana durante el streaming.

A Continuación, Pepe contó que “sí existió una situación en la que Duki fue a la marca Armani” ya que el cantante de trap pidió un traje a medida para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se celebrará el 20 de julio en Buenos Aires. En esta misma línea Ochoa aclaró: “Pero nada tiene que ver con un casamiento próximo o en el corto plazo. Ellos siguen de novios y están felices”.

“Obviamente Fer (Iglesias) debe tener sus fuentes pero yo salgo a aclarar esto porque es importante. La persona que me lo confirmó viene de primerísima mano asique no hay tal casamiento”, concluyó.

Fuente:Pronto