El desafío viral que intentó cumplir Laurita Fernández y terminó mal

Laurita Fernández, además de ser conductora de Bienvenidos a ganar (El Nueve) y protagonista del musical Legalmente Rubia en el teatro Liceo, también se dedica a crear contenido para redes sociales.

En esta última faceta, la bailarina y actriz recientemente protagonizó un tremendo blooper que compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

En el video, Laurita intenta realizar un reto viral que consiste en hacer piruetas peligrosas en un pasillo. Sin embargo, al final de la coreografía, fracasa y se da un fuerte golpe en la cabeza. “No lo hagan en sus casas. Los videos no siempre salen bien”, escribió la artista en la descripción del tape, advirtiendo a sus seguidores sobre los riesgos de intentar este tipo de desafíos en el hogar.

Con su característico sentido del humor, agregó: “Vengan a las funciones de hoy porque tengo que pagar el baño que rompí”. El video rápidamente acumuló miles de visualizaciones y comentarios de sus seguidores, quienes se mostraron preocupados por su estado de salud, pero también disfrutaron de su divertida reacción al incidente.

Este no es el primer reto viral que intenta Laurita. En varias ocasiones ha compartido sus esfuerzos de seguir las últimas tendencias de redes sociales, demostrando su versatilidad y su capacidad para reírse de sí misma cuando las cosas no salen según lo planeado. La combinación de su talento, su humor y su autenticidad ha hecho que Laurita Fernández se convierta en una de las figuras más queridas y seguidas en las redes sociales.

Semanas atrás, la intérprete dio detalles del gran cambio que realizó en sí misma para llevar adelante su rol en la obra de teatro. “Cuando empecé Legalmente Rubia me di cuenta de la exigencia que demandaba, la cual es mucha, por lo que dije ‘tengo que ser muy prolija en dormir, en hidratarme’”, explicó a los conductores. También destacó que el trabajo duro no lo es todo, sino que “la clave es disfrutar del durante”. “Nosotros, el equipo, nos divertimos mucho. También me pasa en mi programa en El Nueve”, sumó la rubia.

“Donde llego, lo disfruto. No es un camino de rosas, porque tenés que amar lo que estás haciendo para dedicar tu vida a esto y darle la dedicación que yo quiero darle. Tiene muchos grises, bajones emocionales”, confesó la actriz, quien aseguró que ha pasado por momentos difíciles a lo largo de su carrera.

