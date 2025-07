Ángela Leiva sorprendió al revelar el motivo de su separación

A principios de junio y mediante un comunicado en sus redes sociales, Ángela Leiva confirmó su separación de Gabriel Mikelovich, quien además era percusionista de su banda. La relación duró poco más de dos años y si bien ella asegura que le costó tomar la decisión, cree que fue lo mejor que pudo hacer.

Si bien se negaba a dar detalles de las razones del quiebre, al final terminó ahondando en ellos. "Fue un amor lindo y lo intentamos mucho. La remamos y veníamos hablando mucho de esto hasta que nos separamos. El comunicado en realidad lo hice porque tengo un grupo de fans que me apoyan, que habían creado páginas de los dos... por eso más que nada", explicó en "Socios del espectáculo" (El Trece)

En ese momento, abrió su corazón y sorprendió al revelar el motivo real de la ruptura: "Él es una gran persona, tiene una familia hermosa y siempre me sentí muy cómoda. Lamentablemente, a veces no es fácil entender un laburo como el mío. Si bien él también es músico, no cumple el mismo rol que yo. Mi trabajo no es sólo arriba del escenario, a veces son 64 horas de trabajo.... la persona que está al lado, se lo tiene que aguantar".

¿Celos profesionales quizás? ¿Reclamos por falta de tiempo tal vez? ¿Exigencias profesionales que resintieron el amor? Nadie sabe. Pero hay una cosa que es cierta: a raíz de la separación, Mikelovich dejó la banda. "Fue algo que eligió él, no quiso seguir porque no daba. Era incómodo... capaz quería seguir la relación... pero bueno. Se dio así. Es muy buena gente".

Fuente:Pronto