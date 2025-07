El polémico motivo por el que Catalina Gorostidi faltó a la gala de Gran Hermano 2023

Fiel usuaria de las redes sociales, Catalina Gorostidi comparte todas sus opiniones y sensaciones sobre los participantes de Gran Hermano 2023 y no duda en interactuar con sus seguidores. Esta no fue la excepción.

La exparticipante del reality de Telefe optó por no asistir a las última gala de eliminación y recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para dar a conocer los motivos de su decisión: “Buenas noches. ¡Hoy, claramente NO voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o mis compañeros, mi presencia no estará!”, escribió la joven tajante.

“Mañana, en el debate, sí (voy a estar)”, agregó, dejando en claro su deseo de que Darío Martínez Corti sea el próximo eliminado (lo cual, más tarde se le cumplió) y de que Bautista Mascia llegue a la gran final.

