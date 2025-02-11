Magnolia Vicuña cumplió 7 años y los festejó con una gran fiesta pool party organizada por su madre, China Suárez, en su hogar. Al cumpleaños llegó su padre, Benjamín Vicuña y pese a que la acompañó y posó con ella al lado de la torta, terminó por irse muy molesto y de un minuto a otro.

La niña unió a su madre, su padre y las parejas de ambos en su festejo de cumpleaños, pese a que las cosas no terminaron del todo bien para los progenitores de la acuariana.

Salió a la luz el motivo por el que Benjamín Vicuña decidió irse del cumpleaños de su hija Magnolia

Después de su viaje por Italia y Turquía, la China Suárez regresó al país para festejar los 7 años de su hija Magnolia, la mayor de los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña. La nueva vuelta al sol de la única mujer de los Vicuña, reunió a sus padres y a las parejas de estos, pese a que la relación entre Benjamín y Mauro Icardi no sea la mejor.

El pasado viernes, Magnolia cumplió años y durante el fin de semana, su mamá eligió homenajearla con una pool party. A la fiesta asistieron amiguitos de la niña, pero también amistades de la madre y su gran amor, Mauro Icardi. No solo eso, sino que según contó LoMásPopu en Instagram, también arribó al lugar Benjamín Vicuña con Anita Espasandín.

Según las capturas publicadas por LoMásPopu, un informante infiltrado en la fiesta de Magnolia le contó toda la info y hasta le envió imágenes del festejo. Pese a que la fiesta se desarrolló en paz, las cosas se complicaron al momento de cortar la torta.

Cuando llegó el momento de soplar las velitas, la China Suárez y Benjamín Vicuña se acercaron a la torta junto a sus hijos, Magnolia y Amancio, y también la hija de Nicolás Cabré, Rufina. El momento fue muy emotivo y hasta hubo fotos, pero todo se complicó cuando esto terminó.

“En el momento de la torta, que estaban todos, Vicuña, la China y sus hijos, Icardi estaba de DJ. Terminan de cantar el cumpleaños a Magnolia e Icardi al toque pone música y puso “me imaginaba tu y yo en París”. La China en ese momento fue corriendo a abrazar/besar a Icardi”, contó el “topo” del cumpleaños.

“La China e Icardi muy novios adolescentes”, finalizó el informante cercano a Eugenia Suárez. LoMásPopu aseguró que debido a la actitud de su ex pareja, Benjamín Vicuña se habría enojado y habría tomado la decisión de irse del lugar. Aseguraron que el chileno y el jugador del Galatasaray prácticamente no se dirigieron la palabra y que “Icardi estaba sentado tomando adentro y salió muy poco. Cuando se fue Vicuña se soltó más”.

También asistió a la celebración Marcos Ginocchio, ex de la China Suárez y jugador de Gran Hermano. “Marcos era un nene más jugando con todos los nenes, muy copado. Y muy amigo de Icardi parecía”, señaló la fuente.

Sin embargo, no hubo fotos de Benjamín Vicuña con la China Suárez, ya que, según informó Yanina Latorre, él no habría querido salir junto a ella. Pese a la diferencias con la madre de sus hijos, el actor sí asistió al cumpleaños de Magnolia, a diferencia de Mauro Icardi, quien decidió no presentarse al cumpleaños de su hija.

