Burlando sorprendió al hablar sobre situación judicial de Rial: “Nos pone en riesgo"

Fernando Burlando, el reconocido abogado que asumió la defensa de Morena Rial tras la salida de Alejandro Cipolla, sorprendió al hablar por primera vez sobre el caso de la hija de Jorge Rial.

En una entrevista telefónica con el equipo de A la Barbarossa, Burlando no solo expuso su estrategia legal, sino que también adoptó una postura inesperada al no presentar a su defendida como una persona inocente, sino como alguien que debe asumir las consecuencias de sus actos.

Burlando fue claro al señalar que liberar a Morena Rial sin condiciones podría ser un error. “Creo que dejarla en libertad sin ningún tipo de condicionamiento ni explicación de lo que es su vida futura nos pone en riesgo a todos”, afirmó. Esta declaración no fue un ataque hacia su defendida, sino parte de una estrategia reflexiva que busca priorizar la responsabilidad y la reparación del daño causado.

El abogado explicó que su enfoque se basa en dos pilares fundamentales. En primer lugar, Morena Rial debe “dar una respuesta a la Justicia y a estas víctimas que realmente no merecen haber sufrido lo que sufrieron”.

En segundo lugar, Burlando mencionó la posibilidad de buscar algún beneficio legal, como la prisión domiciliaria, pero siempre bajo las condiciones que imponga la Justicia. “Obvio, vamos a atenernos a las condiciones que imponga la Justicia. La Justicia tiene un fin, y yo ni siquiera estoy de acuerdo con esto de las puertas giratorias”, sostuvo.

El letrado reconoció que lograr que la mediática deje de estar tras las rejas “no va a ser fácil”. El abogado señaló que, en función de ciertas conductas recientes en la vida de la joven, es necesario romper con ciertas tendencias para asegurar su reinserción como “un ciudadano de bien”.

Además, mencionó que el juez podría exigirle a la madre de Amadeo y Francesco condiciones específicas, como “cuidar con quién se junta” y “que trabaje”, como parte de un proceso de rehabilitación y reinserción social.

Sobre el papel de Jorge Rial en este difícil momento, Burlando comentó: “Yo hablé con él y está muy preocupado y angustiado por la situación. Los padres tratan de buscar soluciones rápidas, pero, en lo personal, creo que la situación va a ser lenta y gradual, de mucha paciencia. Los padres perdemos la paciencia también, es algo que nos puede pasar a muchos de nosotros”.

Mientras tanto, se cumple una semana desde que Morena Rial está detenida y enfrenta un proceso que no solo definirá su futuro legal, sino también su capacidad para reconstruir su vida. Con Fernando Burlando a su lado, el camino parece ser largo, pero con una dirección clara.

