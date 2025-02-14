La China Suárez mostró su cena de lujo con Mauro Icardi: el precio del champagne

La China Suárez vivió una velada a puro lujo junto a Mauro Icardi. Así lo reflejó en sus redes sociales, donde dejó entrever parte de la intimidad de la cena que compartieron con su círculo más cercano. “Salud”, escribió en una historia de Instagram, acompañando la imagen de una mesa impecablemente servida, con siete copas listas para el brindis y un costoso champagne como protagonista.

En la postal se distingue una botella de Louis Roederer, un refinado espumante francés. Según un portal de compraventa online, el precio de esta bebida, junto con su estuche, asciende a 1.600.000 pesos.

Tal como detalla la página oficial de la bodega, se trata de un “champagne artesanal y de terruño, elaborado exclusivamente con uvas de un viñedo de cultivo ecológico”. A través de estas imágenes, la China dejó ver la fastuosidad del encuentro, donde no faltaron velas en candelabros dorados ni una vajilla digna de una cena de alto nivel.

Las fotos de la actriz surgieron en medio del escándalo judicial que involucra a Wanda, a quien recientemente se le impuso una multa de 80 millones de pesos. Según explicó Yanina Latorre en LAM, la sanción se debe a que “habría retenido a las nenas de manera indebida y desobedecido una orden judicial”.

Además, la panelista agregó que “el juez resolvió que las hijas de Wanda deben regresar de manera urgente con su padre por el término de 15 días”.

