La respuesta de Lali Espósito a los ataques de Javier Milei contra María Becerra

Luego de que Javier Milei volviera a lanzar fuertes críticas contra María Becerra por sus declaraciones sobre el Gobierno, Lali Espósito salió a defenderla y opinó sobre el mandatario. La intérprete ya había manifestado su apoyo anteriormente al compartir en sus historias de Instagram una canción de su colega, pero esta vez, en diálogo con Puro Show, profundizó su postura.

“La banco a muerte a María. Una laburante, un número uno, récord de gente que la va a ver, capa total, laburadora. Una genia. Y aparte hoy es su cumple y la quería saludar”, expresó Lali, dejando en claro su respaldo. Consultada sobre los cuestionamientos de Milei hacia los artistas, Espósito fue categórica: “Somos personas. Seres humanos de a pie. Somos ciudadanos primero, después artistas que usamos nuestro lugar”.

Luego de que Javier Milei volviera a lanzar fuertes críticas contra María Becerra por sus declaraciones sobre el Gobierno, Lali Espósito salió a defenderla y opinó sobre el mandatario. La intérprete ya había manifestado su apoyo anteriormente al compartir en sus historias de Instagram una canción de su colega, pero esta vez, en diálogo con Puro Show, profundizó su postura.

“La banco a muerte a María. Una laburante, un número uno, récord de gente que la va a ver, capa total, laburadora. Una genia. Y aparte hoy es su cumple y la quería saludar”, expresó Lali, dejando en claro su respaldo. Consultada sobre los cuestionamientos de Milei hacia los artistas, Espósito fue categórica: “Somos personas. Seres humanos de a pie. Somos ciudadanos primero, después artistas que usamos nuestro lugar”.

Espósito también cuestionó la agresividad del discurso oficialista: “Pero bueno, es una época en la que se va contra esos discursos de odio, formas de mierda de dirigirse al otro. Y no es mi forma, así quiera dar una opinión de algo siempre será con la mejor”. La entrevista se realizó el 12 de febrero, día en que Becerra celebraba su cumpleaños y antes de que Milei le dedicara un extenso mensaje en X (antes Twitter) para criticar sus declaraciones sobre los incendios en El Bolsón.

Sin embargo, el mandatario ya había compartido en su cuenta de Instagram un meme en el que se veía a la cantante oriunda de Quilmes con dos valijas repletas de dólares, haciendo alusión al pago que recibió por su show en la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén.

Al respecto, Lali fue tajante: “Es un delirio, un delirante. Pero acá estamos. Hoy hablé con María y es una campeona. Cuando te pasa algo así te limitás a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita, evidentemente, decir esa barbaridad de vos, cuando no es cierta. Pero allá el que lo piensa, él o sus seguidores, que tienen esa mirada sobre los artistas. Terapia, hay que hacer terapia”.

FUENTE: minutouno.com