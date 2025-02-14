Los chats que Emily recibió por parte de Santiago Martínez luego de que la golpeara

Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind, denunció por violencia de género a su marido, Santiago Martínez, a quien conoció durante las grabaciones del reality show que se emitió por una conocida plataforma. La pareja deseaba casarse nuevamente, fuera de la experiencia del programa, y había organizado gran parte de la ceremonia. Sin embargo, la boda quedó cancelada tras el episodio de violencia física.

La joven asistió junto con su mamá al ciclo de stream El Ejército de la Mañana (Bondi Live). Allí se mostró con un ojo morado y para acompañar su duro testimonio compartió con Federico Bongiorno y Pedro Ochoa, perturbadores mensajes que le envió su exmarido después de golpearla. En los textos, Martínez intentaba convencerla de seguir adelante con su relación y proyectos conjuntos e, incluso, le proponía posponer la fecha de su segundo matrimonio.

En uno de los primeros chats presentados en el ciclo, Martínez le pedía discreción a la joven sobre la violenta discusión de la que ella fue víctima, ya que esperaban ser convocados para el Bailando y le contaba que ya tenía una excusa idónea para justificar la postergación de su boda. “Esto les estoy diciendo a los invitados: ‘Hola, lamentablemente el salón con el que contábamos y teníamos todo arreglado, se le escapó que esa fecha estaba ya reservada con un cumple al mediodía. Era muy poquito el horario para poder montar todo lo que queríamos, la fiesta tendría que empezar como a las 12 y me parece demasiado tarde. Así que muy a nuestro pesar queríamos contarles que vamos a posponer la boda para más adelante. Pronto vamos a anunciarle’”, fue el texto que utilizó como excusa para maquillar la violenta realidad.

“Obviamente no te pido que olvidemos, pero sí te aseguro que esos días de peleas, de gritos, de insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer”, le dijo en otro mensaje, intentando convencerla de seguir adelante en la relación pese al calvario que le estaba haciendo sufrir. Además, matizó su mensaje apelando a los mejores recuerdos de su relación. “Soy Santi, el chico del que te enamoraste, el mismo que te dio el primer beso, el que te soñó, el mismo que te preparaba ese desayuno tan básico, el Santi que por vos también iba a la cancha de Boca”, dijo.

“Y sí, te fallé y me equivoqué como nunca, nunca pensé en la vida que me podía suceder. Mis traumas de chico y esa infancia de mierda aparecieron, estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo y ganarles a todos los males que quieran que nos separemos”, se justificó luego sobre su repudiable accionar.

Ceco denunció a Martínez por violencia de género y obtuvo una orden de restricción. Según se pudo saber, en la causa tomó intervención la UFI 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Florencia Toscano. La denuncia, conocida públicamente este jueves, fue radicada en el partido de General Rodríguez el pasado 11 de febrero, cuando la víctima dio detalles de cómo se desencadenó la discusión que terminó con golpes en diferentes partes del cuerpo

En una entrevista en El ejército de la mañana (Bondi Live), Emily relató el calvario con su marido, con quien se casó por civil durante el reality, y relató entre lágrimas: “Vengo con lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”, comenzó mientras mostraba el ojo completamente morado.

La pareja había anunciado recientemente su intención de casarse por iglesia, pero días antes, Emily asistió a su propia despedida de soltera sorpresa organizada por su familia, lo que habría desatado la furia de Santiago. La familia la sorprendió yendo a ver SEX, el espectáculo de José María Muscari y en un primer momento Martínez se mostró feliz con este plan e incluso halago el conjunto que elijo Emily para esa noche.

“Después lo pasamos a buscar por su trabajo y cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Lo abracé de atrás y le di un beso y me saca y me dice ‘andate, sos una paje… Sos una pu… vos y todas con las que fuiste’”, relató con la voz entrecortada. Y agregó: “Le dije que había participado en el show y me dice ‘ya te vi en TikTok pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje...’”.

Ante este primer acto de violencia, la mujer tomó la decisión de partir: “Llamé a mi mamá para irme de mi casa y él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda y lo sostuvo para controlar lo que yo decía. Cuando le dije que iba a ir a su casa, él me cortó la llamada y me dijo ‘no te vas a ningún lado’”.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

FUENTE: infobae.com