"Estoy muy enamorada" dijo Wanda Nara en el programa de Mirtha Legrand

Wanda Nara sorprendió a Mirtha Legrand cuando apareció en la grabación de su programa en Mar del Plata para acompañar a L-Gante, quien estuvo como invitado a la primera mesaza de la diva en esta nueva temporada al aire de eltrece.

Al presentar al músico, la Chiqui quiso saber si su pareja también estaba en el estudio: “¿Tu novia vino? ¿Está acá?”. Sonriendo, el cumbiero afirmó: “Sí, sí, está por ahí, se quedó”. Acto seguido, Wanda se acercó para saludar a la conductora, quien reconoció su cariño por el cantante: “El L-Gante es un amigo mío, un amigo nuestro”.

Cuando la empresaria le aclaró a la conductora que estaba en pantuflas, ella la tranquilizó: “Nadie te ve. ¿Estas muy enamorada...?”. “¿Yo? Estoy muy enamorada”, aseguró Wanda con una sonrisa. “Bueno, estas muy mona...”, la felicitó la diva. “Bueno, gracias”, respondió la mediática.

Así fue el encuentro de Wanda Nara, L-Gante y Mirtha Legrand en Mar del Plata

Luego de pasar juntos su primera celebración de San Valentín, Wanda Nara y L-Gante viajaron en un avión privado a Mar del Plata. El motivo de su visita a la ciudad balnearia fue su participación en el programa de Mirtha Legrand.

Como parte del grupo de invitados a la primera mesaza del 2025, L-Gante grabó su participación al mediodía de este viernes junto al resto de los invitados, Nicolás Scarpino, Florencia Peña y Gabriel Puma Goity. Por su parte, Wanda siguió la grabación fuera de las cámaras.

Después del programa, la diva de los almuerzos tuvo una larga charla con la empresaria y el artista. Durante este amistoso intercambio, la Chiqui también se permitió dar algunos consejos a la pareja para sobrellevar la alta exposición mediática.

Fuente: TN