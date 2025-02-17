Cristian Castro se casa con Mariela Sánchez: el reconocido periodista que será el padrino

Luego de tantas idas y vueltas, Cristian Castro oficialmente anunció su compromiso con Mariela Sánchez. Según lo que revelaron, dieron un paso significativo en su relación al confirmaron su casamiento para el próximo año. La noticia se hizo oficial en una emotiva entrevista en el programa "Secretos Verdaderos", desde Nueva York, donde ambos revelaron los detalles con sus seguidores.

Fue el mismo Cristian Castro quien, durante la entrevista y visiblemente emocionado, explicó que la boda está prevista para el 2026 sorprendiendo y emocionando así a sus fans. Aún así, lo cierto es que ambos ya están más seguros que nunca de dar este paso más en su relación amorosa. “Queremos que seas el padrino, Luis”, dijo Cristian, dirigiéndose al conductor del programa, Luis Ventura, con quien mantiene una estrecha amistad.

Tal es así que Ventura, visiblemente conmovido por la propuesta, respondió sin ningún tapujo al pedido de su amigo: “Es un honor y ya les digo que sí. Yo también tengo un gran respeto y aprecio por ustedes, cuenten conmigo, sea donde sea”.

En ese entonces Mariela decidió compartir detalles personales sobre los preparativos de la boda. “Primero el compromiso, tengo que ir a buscar los anillos que compró mi suegra. Verónica Castro nos compró los anillos y los tenemos que ir a buscar”, confesó.

Lo cierto es que, después de haber superado una separación mediática con fuertes declaraciones de por medio, este gesto de la familia fue lo que los ayudó a ir aún más a fondo en su relación. De hecho, ambos se mostraron más unidos que nunca generando así cierto entusiasmo en redes sociales.

Es más, Facundo Ventura, hijo de Luis, no tardó en hacer una broma en su cuenta oficial: “Che, avisen con tiempo que tengo que alistar el traje”, lo que reflejó la buena onda y complicidad entre las familias.

