Jimena Barón brindó un fuerte mensaje de lucha para las mujeres en su recital en Córdoba

Jimena Barón fue parte del Festival de Peñas de Villa María y aprovechó el espacio para lanzar una fuerte reflexión para todas las mujeres. Además, sensibilizada, le dedicó unas tiernas palabras a su pareja, Matías Palleiro, en medio de la transición de su segundo embarazo.

La actriz se presentó en el escenario de Villa María, Córdoba, en lo que fue su primer show embarazada, y dejó un fuerte mensaje de lucha: "Si alguna vez en la vida aparece algún hombre que tenga ganas, pretenda o intente arruinarles la vida, nunca se olviden que no existe hombre en la faz de la tierra que pueda arruinarle la vida a ninguna mujer", argumentó. Por otro lado, también se mostró fuertemente emocionada por el proceso que está atravesando junto a su novio -a quien llenó de elogios ante cientas de personas- y el niño que viene en camino.

"Quiero llevarme una foto con los tres. Quiero agradecerle con todo mi corazón a esta persona por darme otro capítulo en mi vida que pensé que jamás iba a tener, y es el papá de mi bebé", dijo entre lágrimas.

Día a día Jimena cuenta en su cuenta de Instagram como está viviendo esta etapa de su vida, desde antojos de snacks hasta problemas típicos que suelen presentarse en estos momentos.

Las repercusiones en las redes sociales fueron tales que la propia 'Cobra', como dice una de sus canciones, salió a agradecer en X e Instagram todo el amor recibido.

"Gracias Villa María. Gracias bebito que te bancaste el calor y las revoleadas. Gracias Q por este capítulo nuevo. Y a ustedes por estar ahí", expresó en su cuenta de la ex red del pajarito.

Fuente: Pronto