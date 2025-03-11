Inundaciones en Bahía Blanca: Duki donará parte de lo recaudado en sus shows

El cantante Duki informó que donará parte de lo recaudado en su gira "Ameri World Tour" a los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca. Además, indicó que se estarán recolectando alimentos no perecederos en los accesos del estadio durante los seis shows.

Duki se presentará en el estadio Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires los días 14, 15, 16, 20, 21 y 22 de marzo.

De esta forma, “parte de lo recaudado en los seis shows de Duki en el Movistar Arena será donado para ayudar a los afectados por las inundaciones en Bahía Blanca”, anunció este lunes con una publicación compartida en sus historias de Instagram.

“Vos también podés ayudar”, invita el comunicado publicado por el cantante. “Junto a Fundación Sí estaremos recolectando alimentos no perecederos en los accesos del Movistar Arena”.

La recolección de las donaciones se llevará a cabo durante los días de show en los dos ingresos al estadio ubicados uno sobre la calle Humboldt 450 y el otro en avenida Corrientes 6094.

