Del Moro confirmó que Luciana será sancionada tras la denuncia de Bati

Después de que Bati Larrivey haya denunciado a Luciana Martínez por hostigamiento, este miércoles, Gran Hermano (Telefe) tomó una decisión. En la previa, Santiago del Moro había adelantado que el Big se pronunciaría respecto a las actitudes de la profesora de danza.

“Es un tema re delicado, hay un comunicado con respecto a esto, y es una conducta que se viene observando hace varios días. Por eso es este comunicado, con un tema tan sensible, ante una casa que va a estar expectante”, dijo el conductor.

Minutos después, del Moro confirmó que Luciana Martínez será sancionada tras la denuncia de Santiago “Bati” Larrivey. A través de sus redes sociales el conductor anunció que el programa tomó una decisión respecto a Luciana. Si bien no adelantó detalles de la medida, dejó en claro que el comportamiento de la participante no pasaría desapercibido y que la sanción será anunciada oficialmente en la próxima gala en vivo.

“Ante tantas consultas, les confirmo que esta noche habrá un comunicado de Gran Hermanocon respecto a lo que manifestó Bati", escribió el conductor en sus historias de Instagram. La declaración desató una catarata de comentarios en redes sociales, donde muchos espectadores exigían la expulsión inmediata de la jugadora.

La producción del reality analizó videos donde se muestra a Luciana incomodando a Bati con insinuaciones y contacto físico no consentido, lo que llevó al participante a manifestar su malestar ante sus compañeros. Según fuentes del programa, la sanción podría implicar desde una advertencia formal hasta una penalización en la dinámica del juego. Sin embargo, la presión del público podría influir en una medida más drástica.

¿Qué pasó entre Luciana y Bati dentro de la casa?

La controversia se desató cuando Santiago “Bati” Larrivey relató a sus compañeros una serie de episodios incómodos que vivió con Luciana Martínez. Según su testimonio, la participante le hacía comentarios de tono sexual, lo tocaba sin su consentimiento y hasta llegó a darle vuelta una foto que él tenía con su novio.

“Es constante, yo estoy caminando y viene y me apoya. Yo lo llevo primero para el lado del chiste, pero ya le dije”, expresó Bati en una conversación con Chiara, Marcelo y Ulises. El participante agregó que había intentado ponerle límites en varias ocasiones, pero que la situación se repetía.

Pero en el patio de la casa, Luciana le dijo “me perdí en tus ojos” y luego insistió preguntándole cómo la miraría si estuviera “arriba de él ”. La situación llevó a que Bati se mostrara visiblemente incómodo y pidiera distancia.

Además, el participante relató que una noche, al regresar a su cama, encontró la foto que tenía con su novio dada vuelta, algo que interpretó como una actitud provocadora de Luciana. “Se lo dije en la fiesta, que se ubicara, y después vuelvo a dormir y estaba de nuevo la foto dada vuelta. Como que ya me cansó”, contó Bati.

