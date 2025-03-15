Escándalo: Mauro Icardi y Wanda Nara, un reencuentro con mucha tensión y policías

Lo que comenzó como una buena noticia para Mauro Icardi terminó de la peor forma. Luego de que la Justicia le dio la razón y pudo reencontrarse con sus hijas después de 60 días sin verlas, un nuevo conflicto por las mascotas de las niñas desató su enojo.

Se dirigió al Chateau Libertador, donde vive Wanda Nara y el episodio terminó con la intervención de la policía y de una ambulancia del SAME. Un video que compartió LAM registró la desesperación de la conductora.

LAM compartió los tremendos gritos de la influencer, luego de que Mauro Icardi habría trabado un ascensor del edificio con una de sus hijas adentro. “¡Ayúdenla, por favor!“, se la escucha exclamar a la animadora, desgarrada en llanto mientras se ve la intervención de tres oficiales.

“Todo terminó con policía, con abogados y con el SAME, yendo ahora a atender a las nenas con una situación dantesca que vimos recién”, comentó Ángel de Brito al poner las imágenes al aire.

“Se confirma lo del ascensor, que estaba trabado, como decían en el grupo de vecinos. Lo desmentían, pero estaba trabado porque estaba todo este griterío entre Mauro, la Policía, Wanda, las nenas y toda la gente. Había como seis o siete personas”, aseguró.

Pepe Ochoa sumó más información. “Me están contando que estaba una de las asistentes sociales. Estaban tres o cuatro policías. Mauro encerrado en el ascensor con una de sus hijas menores. Wanda el otro lado, obviamente. Todos a los gritos, todos llorando”, detalló.

“Patearon puertas, hubo forcejeos. La verdad que esto es muy grave y complica todo”, aseguró.

Teleshow captó la llegada de los móviles de la Policía de la Ciudad, así como de una ambulancia del SAME que fueron pedidos por la propia Wanda ante el violento episodio que estaban viviendo dentro del edificio.

La cámara de Teleshow también captó la salida del jugador del Galatasaray, luego de todo el escándalo. Allí aparece manejando Elba Marcovecchio, su abogada, la camioneta con la que el jugador llegó al domicilio.

A través de la cuenta de Instagram de LAM relataron cómo se dio el lamentable hecho entre la expareja, sus hijas, el abogado de Wanda, Nicolás Payarola, y la policía.

El panelista Pepe Ochoa, desde sus stories, contextualizó qué fue lo que sucedió y que terminó con Wanda pidiendo ayuda a los gritos. “Se estaban yendo y las menores no querían irse. La Policía le pidió a Mauro que le dé a las niñas por lo menos para contener la situación. Después, todo escaló a un nivel horrible”, expresó.

