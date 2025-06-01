Dolor en el Hollywood por la muerte del actor Devin Harjes

En las últimas horas se conoció la muerta de Devin Harjes, un actor que dejó su marca en series como Boardwalk Empire, Gotham y Manifest. Tenía 41 años.

Según informó The Hollywood Reporter, el artista había estado luchando contra el cáncer.

Nacido el 29 de julio de 1983 en Lubbock, Texas, Harjes estudió actuación en la universidad antes de mudarse a Nueva York. Allí, se destacó en producciones Off Broadway y en películas estudiantiles, además de practicar artes marciales.

Una carrera marcada por personajes memorables

El actor alcanzó la fama por su interpretación del boxeador Jack Dempsey en la serie de gánsteres de la era de la Prohibición, Boardwalk Empire, donde participó en un arco de dos episodios. También dejó su huella en otras producciones televisivas como Orange is the New Black, Daredevil, Elementary, Blue Bloods, FBI y Manifest.

En el cine, participó en la película independiente The Forest Is Red y más recientemente en el biopic de J.D. Salinger, Rebel In the Rye, dirigido por Danny Strong y protagonizado por Nicholas Hoult.

El actor deja atrás a sus padres, Randy y Rosanne Harjes; su hermana Trish Harjes y su esposo Justin Kelley; sus sobrinos Tristin y Sawyer Kelley; sus sobrinas Rory y Charly Kelley; y su exesposa Shiva Shobitha.

En lugar de flores, su sitio web sugiere realizar donaciones a TKC Blessings en su nombre. Esta organización sin fines de lucro brinda apoyo académico y emocional a niños en el área de Dallas-Fort Worth.

