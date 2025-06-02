El incómodo momento entre Silveyra y Juana Repetto por un comentario sobre Reina Reech

Este domingo, Soledad Silveyra protagonizó uno de los momentos virales del día. La actriz estuvo de invitada al programa Almorzando con Juana junto a Juana Repetto y allí recordó una insólita anécdota.

La actriz habló de un momento que está relacionado con la madre de Juana, Reina Reech, y con su ex marido, José María Jaramillo, algo que nadie esperaba.

Silveyra recordó que la única discusión que tuvo con el padre de sus hijos y el motivo fue que lo sorprendió mirando a Reech. “Vos sabés que yo la veo a Juana y me acuerdo de Reina entrando al Hermitage, que fue la única vez que yo me peleé con Jaramillo, el padre de mis hijos, por una mujer”, recordó.

En ese momento, todos se sorprendieron y siguieron escuchando el relato. “Reina tenía, o tiene, no sé, no la veo hace rato, la mejor cola de Buenos Aires, pero la mejor cola de Buenos Aires”. Este comentario provocó risas entre los presentes. “Me encanta el dato ése, que no teníamos”, acotó Connie Ballarini.

Acto seguido, Solita detalló cómo ocurrió la anécdota. “Estábamos entrando a una función, no me acuerdo, pero yo el plano que tengo es Jaramillo mirándole la cola a Reina y yo con un ataque de odio… Qué lindo”, recordó con humor.

Ante la anécdota, Juana Repetto respondió con ironía: “¡Qué lindo el culo de mamá! No lo heredé lamentablemente”, dijo, generando risas en toda la mesaza de Juana Viale.

Lo cierto, es que Juana Repetto no mostró incomodidad ante el relato de la actriz que, en varias oportunidades, demostró no tener filtro, de hecho, se la vio muy divertida y con un lindo sentido del humor. Sin embargo, el programa transcurrió con naturalidad y todos siguieron contando anécdotas de los diferentes temas que se tocaban en el almuerzo.

