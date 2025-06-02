Georgina Barbarossa se sumó a la defensa del teatro independiente y criticó al Gobierno

Georgina Barbarossa se hizo presente este domingo en una manifestación pacífica en defensa del Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo clave para la promoción del teatro independiente en Argentina. La actriz y conductora, junto a numerosos colegas y referentes del ámbito artístico, participó del abrazo simbólico convocado por la Asociación Argentina de Actores y otras organizaciones culturales, pero lo que comenzó como un acto de unidad terminó tensándose por la fuerte presencia policial.

Durante el evento, que se desarrolló en la Casa del Teatro, artistas y ciudadanos se reunieron para manifestar su rechazo al intento del Gobierno de desfinanciar el INT. La actividad incluyó cánticos como “El teatro se defiende” y concluyó con la entonación del Himno Nacional Argentino.

En medio de ese clima de protesta pacífica, la intervención de las fuerzas de seguridad generó indignación en muchos de los presentes, especialmente en Barbarossa.

A través de sus redes sociales, la conductora compartió imágenes del operativo policial y manifestó su enojo con un mensaje contundente: “¿Le tienen miedo a los actores que mandan tanta policía?”, arrobando directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La presencia de móviles, patrulleros y efectivos en gran número fue interpretada por los manifestantes como un acto de intimidación desproporcionado. La protesta surgió como respuesta al decreto del Ejecutivo que busca recortar el presupuesto y las funciones del Instituto Nacional del Teatro, una medida que, según denuncian desde el sector, pone en jaque a miles de producciones independientes y afecta directamente a la diversidad cultural y al acceso democrático al arte en todo el país.

