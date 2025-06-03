Antonela Roccuzzo habló sobre salud mental, pero el posteo se eliminó: “ordenar el caos”

Aunque suelen evitar pronunciamientos públicos que los posicionen en temas polémicos, Antonela Roccuzzo sorprendió al compartir una publicación dedicada a la salud mental, una causa que crece en visibilidad y relevancia en todo el mundo. Lejos de las típicas publicaciones familiares o de rutina, la esposa de Lionel Messi decidió usar sus redes para concientizar sobre una problemática que atraviesa a todas las generaciones.

Desde sus historias de Instagram, Antonela subió una imagen que impactó por su simpleza y profundidad. En el gráfico, con letras distribuidas de forma caótica, se leía la frase: “Tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos”. El mensaje pertenece al profesional Lucas Rapall, quien suele trabajar en el ámbito de la salud mental y desarrollo personal.

LA REFLEXIÓN QUE ACOMPAÑÓ EL MENSAJE

La frase elegida no pasó desapercibida, especialmente porque fue complementada con una poderosa reflexión del propio autor: “Es tan cierto esto como todo lo contrario: cuando no está en paz, lo genera”. Una sentencia que refuerza la necesidad de trabajar en el bienestar mental y emocional para poder enfrentar con claridad los desafíos diarios.

Si bien tanto Messi como Antonela suelen evitar involucrarse en causas públicas, en esta ocasión la empresaria y madre de tres hijos decidió hacer una excepción. El objetivo fue claro: dar visibilidad a una temática urgente que afecta cada vez a más personas, especialmente jóvenes, y que aún es abordada con prejuicio en muchos sectores de la sociedad.

FUENTE: ciudad.com.ar