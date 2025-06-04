Yanina Latorre y su fuerte enfrentamiento con Roberto Castillo: "Yo no riego enanos"

Yanina Latorre y el abogado Roberto Castillo protagonizan un fuerte conflicto mediático que no da señales de calmarse. La disputa comenzó cuando la conductora de SQP responsabilizó al letrado por su distanciamiento con Ana Rosenfeld.

Según Latorre, Castillo le habría "vendido pescado podrido" sobre la abogada, lo que la llevó a tomar distancia de su entonces amiga.

Frente a estas acusaciones, Roberto Castillo salió al cruce y negó todo categóricamente. En un extenso comunicado, aseguró: “Muestra su cobardía yéndose a arrodillar ante Rosenfeld”. Además, respondió legalmente enviándole a Yanina una carta documento, a la que ella no tardó en contestar.

Pero el cruce no terminó allí. Lejos de bajar el tono, Latorre continuó hablando del tema en su programa de El Observador, donde volvió a apuntar contra el abogado: “Es un atrevido… a veces es mejor callarse y desaparecer”, lanzó sin filtros.

Además, sumó un comentario filoso que rápidamente se viralizó: “Él quiere venir a mi programa, y no vas a venir, pelear conmigo y medir rating. No, yo no riego enanos”, dijo, dejando en claro que no está dispuesta a darle espacio.

Más adelante, Yanina reveló detalles personales sobre la vida actual de Castillo, y sostuvo que el abogado estaría viviendo en la casa de su actual pareja, Cinthia Fernández, a quien –según ella– estaría utilizando. “Pobre piba, no se da cuenta cómo la está usando, porque ella logró esa casa”, afirmó.

La panelista fue aún más dura al cerrar el tema: “Cinthia es una laburante real, y este pibe se creyó que se iba a hacer famoso, y la usa para todo. A donde va, va con Cinthia. Ahora se mudó a la casa de ella y empezó a construir habitaciones… la están viviendo”.

