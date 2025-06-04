Revelan cómo hizo Luciana Salazar para estar sin trabajar durante años

Luciana Salazar ha estado en el centro de la polémica por el estilo de vida lujoso que mantiene desde hace varios años. Las críticas se volvieron aún más fuertes cuando, durante una entrevista con Mirtha Legrand, la diva le preguntó directamente cómo hacía para sostenerse económicamente sin un trabajo visible.

Su respuesta no hizo más que avivar el escándalo: “De mis ahorros”, aseguró. Sin embargo, poco tiempo después apareció en televisión reconociendo que ya no podía afrontar el costo de la educación de su hija, Matilda, quien asiste a una exclusiva institución privada, la misma a la que van las hijas de Wanda Nara.

Durante mucho tiempo se especuló sobre el verdadero origen del dinero con el que la modelo solventaba sus gastos, pero finalmente decidió romper el silencio.

Salazar reveló que había recibido una compensación económica importante de parte de Martín Redrado al momento de su separación. Según explicó, ese dinero fue clave para sostener su vida durante un tiempo, pero ya se habría agotado.

Frente a esta nueva realidad, Luciana aseguró que no se quedará de brazos cruzados y está dispuesta a iniciar acciones legales para garantizar el bienestar de su hija. Según sus declaraciones, el expresidente del Banco Central se habría comprometido a pagar una cuota alimentaria para Matilda, pero nunca la cumplió.

"Yo solo quiero que se cumpla con lo que se firmó, que se cumpla con los derechos de Matilda, ni siquiera son míos. Ella pregunta por él, de hecho al día de hoy cuando lo ve está como enojada con la situación, ve una foto y dice ‘no, sacalo, sacalo’", expresó en una entrevista reciente para Puro Show, dejando entrever la carga emocional que también atraviesa la niña.

