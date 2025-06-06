Susana Giménez apuntó contra Ricardo Darín tras su cruce con el Gobierno

Susana Giménez está de regreso en Argentina y su presencia ya comenzó a generar revuelo. La figura más icónica de la televisión nacional se dejó ver en redes junto a directivos de Telefe, lo que avivó los rumores sobre un eventual retorno a la pantalla chica.

Si bien confirmó que tiene varios proyectos en marcha, dejó en claro que no se tratará del clásico formato que la consagró.

En una nota con el ciclo Intrusos (América), la diva fue tajante: “Estoy con reunión tras reunión. Vamos a hacer algunas cosas, pero no el programa de siempre. No lo quiero contar ahora porque si lo digo, me lo copian”.

Aunque no dio precisiones, dejó entrever que el contenido incluirá invitados, pero se mostró reacia a confirmar si habrá espacio para los históricos juegos que marcaron su ciclo: “No me vas a sacar nada de mentira, verdad…”, le dijo al cronista.

Además, habló de su cercanía con Tomás Yankelevich, uno de los principales ejecutivos de Telefe: “Nos vemos seguido, él vive en Punta del Este y solemos comer juntos”. En cuanto a la posibilidad de volver a hacer teatro, fue categórica: “No tengo ganas, estoy cansada. Quiero viajar. Me voy a Estados Unidos a ver jugar a Messi en Miami, que me muero por verlo en vivo, y de paso tengo que pagar algunas cuentas allá”.

Consultada sobre la reciente controversia en la mesa de Mirtha Legrand, donde Ricardo Darín quedó en el centro de la escena tras mencionar el elevado precio de unas empanadas, Susana no dudó en volver a ponerse del lado del Gobierno: “Una estupidez me pareció, ¿qué querés que te diga? Las que él paga, le cuestan eso. Por supuesto que hay de 16 mil y hasta de 12 mil, ya estuve viendo, pero a mí no me gusta hablar por más que Ricardo sea mi amigo...”.

"Se armó una cosa nacional que fue una ridiculez", agregó.

En ese tono, evitó opinar sobre otros temas calientes del espectáculo: “De Wanda no sé nada, pero veo todo”. Tampoco quiso pronunciarse sobre Marley ni Viviana Canosa, y prefirió cerrar el tema con una sonrisa esquiva.

FUENTE: minutouno.com