Aseguran que Mauro Icardi incineró a un perro de la familia frente a sus hijas

Una nueva y delicada polémica envuelve a Mauro Icardi tras revelarse una fuerte acusación relacionada con una de las mascotas que compartía junto a su familia. La información fue divulgada en el programa LAM por el cronista Santiago Riva Roy, quien aseguró haber recibido el dato directamente de Wanda Nara, actualmente en Ibiza.

Mientras realizaba una guardia en las inmediaciones del Chateau Libertador, donde reside la empresaria, el periodista compartió una serie de declaraciones impactantes. “Te quiero sumar un dato que es muy escandaloso. Lo último que te voy a contar te va a poner los pelos de punta”, anticipó, antes de relatar un episodio en el que, presuntamente, el futbolista amenazó a sus hijas con abandonar a las mascotas en plena avenida Del Libertador. “Mauro a las nenas las amenazó con tirar las mascotas en avenida Del Libertador”, afirmó.

Sin embargo, Riva Roy continuó con una acusación aún más grave: “Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó, lo prendió fuego en la parrilla y las nenas y Mauro lo vieron”. El periodista expresó su deseo de que la historia no sea cierta: “Ojalá que sea mentira esto y que Wanda me esté mintiendo y me esté operando”.

La mascota en cuestión sería Coco, un perro de raza weimaraner adquirido en 2017 y fallecido en 2019. En su momento, Icardi compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales: “Gracias mi fiel amigo, gracias por todos los momentos vividos, fuiste el primero en llegar y te nos fuiste tan pronto… Te queremos mucho Cokito. Tu familia”.

Hasta el momento, ni el futbolista ni su entorno han emitido declaraciones oficiales sobre estas acusaciones.

