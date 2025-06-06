Volvieron a gritarle "rosca floja" a Robertito Funes Ugarte

El conductor y movilero de Telefe, Robertito Funes Ugarte, protagonizó un tenso episodio en plena vía pública y por un presunto problema de tránsito, que no tardó en volverse viral; y este jueves, cuando contaba los detalles de lo sucedido, en una aparición en el programa A la Barbarossa, volvieron a gritarle "rosca floja".

"Yo estaba con la policía conversando, y estos me seguían insultando y les tiraban chorros de detergente. El policía me dijo si quería hacer la denuncia, pero no quise porque estaba lejos y me tenía que ir a trabajar...", contaba el movilero lo sucedido, cuando de fondo se escuchó el grito de "rosca floja", generando su propio risa, y posiblemente, la del equipo periodístico que lo acompañaba.

Con otra semblanza, el también conductor de La Noche de los ex de Gran Hermano, continuó detallando su problema callejero. "Dejá de decir guarangadas. Se hace el gracioso por lo que me dieron", sentenció.

Tal como ocurrió en el video inicial, este segmento del programa de Georgina Barbarossa no tardó en volverse viral.

