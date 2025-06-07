Mauro Icardi le pegó a Wanda Nara: “Respetá a mi futura mujer y…”

Una bomba atómica, que sacudió todo a su paso, que modificó para siempre el paradigma y que estableció un antes y un después. La guerra de Mauro Icardi y Wanda Nara adquirió un status ulterior, con un viernes de furia, en el que los dos contendientes se dispararon con artillería pesada.

“Otra revinculación que esta zorra hija de pu… arruina. Cada lágrima de mis hijas las vas a pagar. Hija de p... Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas y ¿vas al colegio? Y hacés que mi hija más chica no pueda merendar con su papá. Mala persona”, escupió la mediática.

Esa storie permite dimensionar el tenor de la confrontación y respecto al viraje en el discurso, Mauro salió de sus comportamientos habituales para asumir una postura más combativa. A tal punto que compartió un extenso texto en sus redes sociales con una montaña de declaraciones resonantes.

La novedad principal que corroboró Icardi en sus posteos se relaciona con el sorpresivo anuncio del paso que ejecutarán con María Eugenia Suárez Sí, el delantero confirmó que se casará en breve con la actriz. “Soltá de una vez Wanda, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia...Respetá a mi nueva pareja, a mí futura mujer”, expresó.

ICARDI CONFIRMÓ QUE SE CASARÁ CON LA CHINA SUÁREZ

Algo oculto en su descargo contra Nara, el futbolista soltó este dato disruptivo, que modificará todo el panorama, dado que admitió que ya planifican caminar por el altar con la China Suárez. Una presunción que sobrevolaba por el aire, pero que ahora adquirió el status de confirmación absoluta.

El futbolista decidió desmentir a su ex esposa y procuró explicar que siempre mantuvo contacto con sus hijas, por eso escribió: “¿Revinculación siguen diciendo? No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente". Al mismo tiempo colgó una imagen con sus pequeñas y los tres herederos de Maxi López. ¿Quién miente en toda esta historia?