La reflexión de Jujuy Jiménez sobre su nueva vida: "Aprendí a hacerme el amor y..."

Sofía Jujuy Jiménez dejó de lado las polémicas, los medios y decidió viajar por el mundo para conectarse con ella misma y la naturaleza. Es por eso que la reconocida modelo está en una paradisiaca playa del Caribe, gozando de la vida.

Hace horas, mediante su cuenta de Instagram, Sofía Jujuy decidió compartir un video bañándose al aire libre donde se mostró desnuda y lanzó una fuerte reflexión. La influencer dejó en claro que su nuevo estilo de vida la ayudó a conectar con su interior.

Aprendí a hacerme el amor a mí misma y es un viaje de iiiiidaaa, siento que no necesito más nada de nadie, es como si fuera que me autosostengo, y me refiero particularmente a esos momentos de automimos, de regalarme minutitos solo para mí", comenzó.

Fue entonces que Sofía Jujuy confesó que no hay mejor proyecto para invertir que en uno mismo, es por eso que agregó: "Me apego a mi ser, lo acepto, lo abrazo, me proyecto desde ahí y me ocupo de seguir creando mis propios sueños sin joder los de nadie".

EL MENSAJE DE SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ TRAS SU POLÉMICA

Para finalizar el posteo bien a su manera, Sofía Jujuy Jiménez, escribió emocionada por su reflexión: "Deseo lo mismo para todos los que hayan llegado leyendo hasta aquí y no solo se hayan frenado por el video jajajaj los amoooo. Mensajitos de amor by ME".

La reflexión de Sofía Jujuy Jiménez viene después de la gran polémica que la modelo protagonizó cuando la esposa de un reconocido futbolista la acusó de llamarle en reiteradas ocasiones y ser tildada de intentar meterse en el matrimonio.

Fuente: Paparazzi.