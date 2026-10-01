Juli Poggio rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan con Luck Ra

Las versiones que vinculaban sentimentalmente a Juli Poggio y Luck Ra comenzaron a circular a partir de la cercanía que mostraron durante su participación en MasterChef Celebrity. Ante las especulaciones, la bailarina decidió explicar qué ocurrió entre ellos y descartó que exista un romance.

Durante una entrevista en A la Barbarossa, el programa conducido por Georgina Barbarossa, Poggio contó que la relación con el cantante cordobés se fortaleció a raíz de uno de los desafíos que tuvieron que afrontar juntos dentro de la competencia.

“Pasa que un día cocinamos juntos y, obviamente, después de que cocinas de lo único que hablas es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto”, explicó sobre el motivo por el que pudieron haber sido vistos compartiendo tiempo fuera de las grabaciones.

De todas maneras, la participante evitó profundizar sobre lo ocurrido durante ese desafío para no adelantar contenido del reality. "No quiero spoilear mucho pero si nos vieron juntos es por eso. Jamás pasó nada”, aclaró.

Juli Poggio contó desde cuándo conoce a Luck Ra



La relación entre ambos, sin embargo, no comenzó en MasterChef Celebrity. Poggio recordó que ya conocía al cantante desde antes de coincidir en el certamen gastronómico.

“Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de la Morocha juntos que nos llevamos bien”, aseguró.

Frente a las versiones que apuntaban a algo más que una amistad, la bailarina volvió a negar cualquier acercamiento sentimental y se tomó los rumores con humor.

“Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora”, lanzó.

Además, cuando Georgina Barbarossa le preguntó por las características de su actual relación amorosa, Poggio marcó una diferencia entre tener una pareja abierta y sentirse atraída por cualquier persona: "No porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”.





¿Qué dijo Juli Poggio sobre su experiencia en MasterChef Celebrity?



Más allá de los rumores alrededor de Luck Ra, Julieta Poggio también reveló algunos detalles de la relación que mantiene con el resto de los participantes de MasterChef Celebrity fuera de las cocinas.

Luego del esperado estreno del programa, la ex hermanita estuvo como invitada en el ciclo de streaming La Jugada, donde habló sobre el grupo de chat que comparte con sus compañeros y contó cómo es el vínculo detrás de cámaras.

“Hablan mucho en el grupo, demasiado. Todo el día mandan fotos, recetas, chistes. Se llama MasterChef el grupo, cero original”, contó.

Aunque inicialmente aseguró mantener una buena relación con sus compañeros, inmediatamente hizo una confesión que llamó la atención: “Todos me caen bien, menos una persona, pero no lo voy a decir”.

La reacción de quienes estaban en el estudio hizo que Poggio rápidamente se arrepintiera de haber revelado ese detalle. “Uy no, ¿por qué dije eso? Mi sinceridad es total”, expresó.

Pese a la inesperada confesión, Julieta Poggio prefirió mantener el misterio y no reveló la identidad del participante de MasterChef Celebrity con quien no tendría una buena relación.

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