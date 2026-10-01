Oriana Sabatini sorprendió con las fotos de septiembre

Oriana Sabatini volvió a abrir una pequeña ventana a su vida personal a través de las redes sociales. Este miércoles 30 de septiembre, la cantante publicó en Instagram un álbum con algunas de las postales que marcaron su mes y sorprendió a sus millones de seguidores.

La artista eligió una forma sencilla de presentar el contenido y acompañó las imágenes con una única palabra: "septiembre". Sin embargo, entre las fotografías aparecieron algunos momentos de su intimidad que no pasaron desapercibidos.

Entre las postales que compartió se destacaron especialmente aquellas vinculadas a su familia, aunque el álbum también incluyó escenas de su día a día, momentos de descanso y otros detalles relacionados con sus intereses personales.





Las fotos que compartió Oriana Sabatini



Una de las imágenes que más llamó la atención fue la protagonizada por Gia, la hija de Oriana y Paulo Dybala, quien apareció en brazos de su mamá. La postal permitió ver un momento íntimo de la familia y rápidamente se convirtió en una de las más comentadas de la publicación.

Pero la pequeña no fue la única protagonista del álbum. Oriana también incluyó una fotografía de Paulo Dybala disfrutando del aire libre, además de distintas imágenes relacionadas con su rutina y escenas cotidianas.

Entre las postales también apareció un espacio dedicado a la lectura, donde se pudo observar un ejemplar de "Podría Quedarme Acá", la obra de la propia Oriana.





La publicación de Oriana Sabatini rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y acumuló miles de "Me Gustas" y cientos de comentarios. Muchos de ellos destacaron el vínculo de la cantante con Gia y también celebraron el momento personal que atraviesa. Entre los mensajes que recibió se destacó el de Valentina Zenere, quien no dudó en dejarle un especial comentario: "No existe mamá más linda! Las amo".

Con una selección de imágenes de distintos momentos del mes, la cantante decidió compartir así un resumen personal de septiembre con sus seguidores, combinando escenas familiares con pequeños detalles de su vida cotidiana.

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