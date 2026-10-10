Joaquín Levinton llevó tranquilidad a sus fans tras la suspensión de los shows de Turf

Joaquín Levinton llevó tranquilidad a sus fans luego de que Turf anunciara la suspensión de dos presentaciones previstas para este fin de semana. El cantante explicó que atraviesa un cuadro gripal con fiebre y contó cómo se encuentra, en medio de la preocupación que generó la noticia entre sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el músico publicó un mensaje en el que se refirió a su estado de salud y buscó despejar las dudas sobre su evolución. “Estoy atravesando una fuerte fiebre por lo que tuvimos que suspender los shows de este fin de semana. No se preocupen, en unos días ya pasará”, expresó el artista.

La noticia obligó a la banda a modificar sus planes y generó incertidumbre entre quienes esperaban verla en vivo durante los próximos días. Sin embargo, las palabras de Levinton apuntaron a transmitir calma y a dejar en claro que espera recuperarse pronto.

Por qué Turf suspendió sus shows

El grupo comunicó que no podría cumplir con sus compromisos debido al estado de salud de su cantante. Entre las presentaciones afectadas se encuentran la participación en la Semana de Lavalleja, en la ciudad uruguaya de Minas, y el recital previsto en Casilda, Santa Fe. Según informó la banda, Levinton atraviesa un cuadro gripal severo y debe guardar reposo por indicación médica. Por ese motivo, decidieron priorizar su recuperación antes de retomar la actividad sobre los escenarios. Desde Turf también lamentaron no poder encontrarse con el público en las fechas anunciadas y agradecieron la comprensión de sus seguidores.

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