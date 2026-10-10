Mario Pergolini molestó a La Joaqui con una frase de Luck Ra

La Joaqui visitó Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, y habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Sin embargo, una pregunta del conductor terminó dando lugar a un comentario inesperado que hizo referencia a Luck Ra, su expareja.

Todo comenzó cuando la cantante contó que actualmente vive con su prima y las hijas de ella. Sorprendido por la situación, Pergolini reaccionó con una pregunta: “¿Con una prima? ¡Qué raro!”.

Pero el conductor fue por más y lanzó una frase que remitía directamente a una expresión característica del cantante cordobés, quien suele utilizar ese término para referirse a las personas de su entorno cercano.

“¿O te quedó el término primo o prima?”, disparó Pergolini, en alusión al modo de hablar que popularizó Luck Ra.

Ante el comentario, La Joaqui respondió con naturalidad y no esquivó la referencia. “No, no, no. No pasa nada, está bien. Es comprador el término”, contestó, tomándose con humor el intercambio.

Más allá de ese momento, la artista también explicó los motivos por los que decidió compartir su casa con su familiar. Durante la charla, contó que la relación entre ambas va mucho más allá del parentesco y que también son muy cercanas en el plano personal y laboral.

“Es una de mis mejores amigas también, trabaja conmigo y todo”, explicó La Joaqui al describir el vínculo que mantienen.

La cantante también se sinceró sobre las dificultades que atraviesa a la hora de organizar su rutina y reconoció que necesita apoyo para manejar sus responsabilidades cotidianas.

“Yo no tengo cabeza para nada en este punto de mi vida y necesito que alguien me ordene mi agenda, mis cosas y que me ayude a existir; si no, solo existo”, expresó.

De esta manera, la visita a Otro día perdido dejó al descubierto una faceta más íntima de la cantante y un intercambio con Pergolini que incluyó una referencia indirecta a su relación pasada con Luck Ra.

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