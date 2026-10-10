Fuerte respuesta de Mauro Icardi luego de que Wanda Nara lo llamara de "psiquiátrico"

La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo después de que la Justicia italiana dictara la sentencia de divorcio de la expareja. Lejos de ponerle fin a los enfrentamientos públicos, la resolución judicial volvió a despertar fuertes cruces entre ambos, esta vez a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando Wanda Nara habló con Los Profesionales de Siempre (El Nueve) sobre la decisión judicial y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: "Yo sólo quería divorciarme de este psiquiátrico".

Las declaraciones de la conductora no pasaron inadvertidas para el delantero, quien utilizó su cuenta de X para responderle públicamente y cuestionar sus dichos.

La respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara tras tildarlo de "psiquiátrico"

En su publicación, Icardi hizo referencia a un supuesto resultado de una evaluación psicológica de Wanda, aunque no acompañó su mensaje con documentación que permitiera corroborar los datos mencionados.

"Que podemos esperar de alguien que me dice psiquiátrico cuando en el test psicológico del MMPI el valor de la ESCALA L (MENTIRA) dio un valor de L86. Casi sobrepasa el máximo que es 100 mintiendo", escribió el futbolista.

Sin embargo, su descargo no terminó allí. En un segundo párrafo, el delantero del Galatasaray redobló la apuesta y acusó a su exesposa de difundir información falsa, además de cuestionar a quienes reproducen sus declaraciones.

"Vamos a tirar factos reales, eso de andar tirando mentiras y que algo quede no funciona, hasta cuándo van a mandar a estos chimueros a hablar de mí? Me da vergüenza ajena que se cuelguen de mi nombre", agregó.

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