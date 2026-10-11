La fuerte confesión de Homero Pettinato sobre el acosador de La Reini

Homero Pettinato rompió el silencio sobre el difícil episodio que vivió con el hombre que, según contó, acosaba a su expareja, Sofía “La Reini” Gonet. Durante su participación en PH: Podemos Hablar, el hijo de Roberto Pettinato relató las amenazas que recibió durante meses, describió el momento en el que se encontró cara a cara con él y explicó por qué esa situación le generó una profunda preocupación, especialmente por la seguridad de la influencer.

“Este muchacho está totalmente obsesionado con ella y esa obsesión también le despertaba unas fantasías de matarme. Y bueno, siempre las manifestaba cada tanto y de manera intermitente”, comenzó diciendo.

Según explicó, los mensajes y las amenazas aparecían en las redes sociales y se prolongaron incluso después de que terminara su relación con Gonet: “Después de que corté con ella, él seguía cada tanto mandándome mensajes. Es del año pasado a este año”, precisó al recordar cuánto tiempo había durado esa situación.

Al recordar cómo reaccionó después del episodio, el influencer reconoció que sintió temor: “Me dio miedo. Más que miedo, me hizo acordar a momentos tristes, momentos tristes familiares y de amigos que he tenido que vivir por la cara, por la expresión”, confesó.

“Más que ver un peligro, vi un peligro inminente, sobre todo para Sofía, en realidad”, siguió. Y cerró, sincero: “El miedo era que su obsesión con ella se transforme en odio por ella y que teng esto de ‘si no te puedo tener, te mato’”, explicó.

Homero Pettinato: “Más que miedo, me hizo acordar a momentos tristes, momentos tristes familiares y de amigos que he tenido que vivir por la cara, por la expresión”.

Hernán Bloquero, el hombre que quedó en el centro de la polémica luego de que Sofía “La Reini” Gonet lo denunciara por acoso y que amenazara de muerte a Homero Pettinato, rompió el silencio en una entrevista con Pablo Layús para Primicias Ya. Visiblemente movilizado, habló sobre su vínculo con la influencer, los tatuajes que se hizo en su honor y las acusaciones que recibió.

Durante la conversación, el entrevistado negó haber acosado a La Reini durante más de una década y rechazó las versiones sobre supuestos mensajes enviados desde cuentas falsas. También se refirió al episodio que protagonizó con Homero y adelantó que podría presentarse en una comisaría para aclarar la situación.

Consultado por el periodista sobre qué le diría a La Reini si estuviera viendo la entrevista, Hernán fue tajante y aseguró que no quiere mantener ningún tipo de contacto con ella: “No, no le quiero decir nada, no quiero saber más nada tampoco. Esto que me hizo, de decir que yo la acosaba... no quiero saber absolutamente más nada”, expresó.

“¿Cómo no me voy a poner mal por la mujer que llevo siete veces en mi piel? Solamente le voy a pedir disculpas a La Reini. También me aconsejaron que le pidiera disculpas a Homero. Voy a ver si la semana que viene voy a la comisaría a aclarar todo esto porque hasta que esto no se terminó, yo no voy a poder estar tranquilo", agregó, con la voz quebrada.

Y añadió: “Sé que lo de Homero se me fue de las manos, lo entiendo, pero realmente (lo de La Reini) es indignante. Yo creo que hasta hace poco estaba enamorado de ella. Pero que me haya tratado de acosador virtual, no tiene perdón. Y aclaro que no tengo ningún problema mental”.

“Eso que dijo que la acoso desde hace más de 10 años, es mentira. Nunca le mandé mensajes de cuentas truchas. También es mentira que le hice magia negra. Lo ue yo hago es pedirle a Dios y al universo que ella esté protegida. A ella no la conozco personalmente. ¿Cómo se puede sentir acosada? Tendría que estar orgullosa”, continuó.

Por último, ahondó en la actitud que tuvo con el hijo de Homero Pettinato (al hacerle una seña como de que lo iba a matar a la salida del programa de streaming donde trabaja el joven): “Él no puede salir a denunciar algo que ni quiera llegó a la agresión física. De casualidad andaba por Olga y cuando lo vi no me pude contener”.

Ciudad Magazine