Se supo cómo fue el inicio del romance entre Lourdes Sánchez y su novio Fran Liotta

El romance entre Lourdes Sánchez y Fran Liotta suma novedades luego de la separación de la bailarina y el Chato Prada. Ahora trascendieron detalles sobre cómo se conocieron y cuál fue el primer acercamiento entre ellos.

Liotta es un rugbier correntino de 27 años que también está vinculado al rubro hotelero. Si bien el vínculo sentimental con Sánchez comenzó a despertar interés tras conocerse el final de su relación con Prada, el primer contacto entre ambos se habría producido meses antes, cuando la bailarina atravesaba una situación personal.

La historia se remonta a mediados de mayo de 2026, cuando Sánchez dio positivo en un control de alcoholemia luego de asistir a un brindis. Como consecuencia, las autoridades le retuvieron el vehículo y debió afrontar una multa. Durante ese período, la bailarina permaneció dos meses sin auto, circunstancia que fue clave para terminar conociendo a Liotta.

Los detalles del primer acercamiento salieron a la luz durante una charla entre Lourdes Sánchez y la periodista Fernanda Iglesias, quien le preguntó por un departamento ubicado en una torre del Marriott y por la participación de Fran Liotta en el alquiler de la propiedad.

“Me dijeron que después de lo que pasó con el control de alcoholemia te alquilaste un departamento en la torre del Marriott y Liotta fue el que te lo mostró”, planteó la panelista de Puro Show. Ante la consulta, la bailarina admitió que el contacto se dio durante el período en el que no contaba con su vehículo.

“Fue por ese período de dos meses que no tenía auto, nada más”, respondió. Según su relato, Liotta le mostró el departamento que luego ocupó durante un tiempo. Aquel encuentro quedó señalado como el punto de partida de una historia que, meses después, adquirió otra dimensión en medio de la separación de la bailarina.

De acuerdo con las versiones que trascendieron sobre la ruptura, el acercamiento entre Sánchez y Liotta se habría producido mientras la relación de la bailarina con Prada atravesaba una crisis. En ese momento, la separación todavía no se había confirmado públicamente, por lo que la aparición de un nuevo interés amoroso alimentó las especulaciones.

Ciudad Magazine