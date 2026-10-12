La filosa frase de Lizy Tagliani sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui en MasterChef

Lizy Tagliani volvió a demostrar su rapidez para el humor en MasterChef Celebrity, donde lanzó una frase irónica dirigida a Luck Ra que hizo referencia a la separación del cantante con La Joaqui. El comentario surgió durante una escena distendida del programa, cuando el músico interpretó una canción romántica de Luis Miguel a pedido de Wanda Nara.

La situación ocurrió durante la segunda gala de eliminación de la temporada. Tanto Luck Ra como Lizy llegaron a la jornada con la tranquilidad de haberse salvado en instancias anteriores, por lo que pudieron observar parte de la competencia desde el balcón y participar del clima distendido que se había generado en el estudio.

En ese contexto, Wanda aprovechó la buena predisposición del cuartetero y le pidió que cantara un tema. La conductora incluso sugirió que eligiera alguna canción de Luis Miguel, una propuesta que el músico aceptó sin demasiadas vueltas. Luck Ra optó por uno de los clásicos más reconocidos del repertorio del artista mexicano: “La incondicional”.





El comentario de Lizy Tagliani sobre Luck Ra que sorprendió en MasterChef



La elección, que en principio parecía una interpretación musical más dentro del programa, terminó convirtiéndose en el disparador de uno de los comentarios más filosos de la noche. Cuando el cantante entonó una de las estrofas más conocidas del tema, Lizy encontró la oportunidad para lanzar una frase relacionada con su situación sentimental.

Durante la interpretación, Luck Ra cantó: “Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada”. Fue precisamente esa parte de la letra la que motivó la intervención de la humorista, quien vinculó la idea de una persona incondicional con la reciente separación

“Tan incondicional no era”, disparó la humorista. La respuesta hizo referencia al final de la relación entre los cantantes, una ruptura que había generado repercusiones en el mundo del espectáculo. Con su habitual estilo directo, Tagliani aprovechó la letra de la canción para introducir una broma sobre la historia sentimental del músico.

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