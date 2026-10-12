Hernán Coronel de Mala Fama sufrió una caída en MasterChef Celebrity

Hernán Coronel, líder de Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más desopilantes de MasterChef Celebrity. En plena competencia, el músico sufrió una aparatosa caída en el estudio que sorprendió tanto a sus compañeros como al resto de los presentes y se convirtió en un inesperado blooper de la jornada.

El accidente ocurrió durante una de las pruebas del certamen culinario, cuando los participantes debían moverse rápidamente para conseguir los ingredientes necesarios y avanzar con sus preparaciones. En medio de las corridas y la presión por cumplir con el desafío, Coronel terminó en el piso y dejó una de las escenas más comentadas del programa.

La caída de Hernán Coronel en plena prueba de MasterChef Celebrity



La dinámica de la competencia obligó a los famosos a desplazarse por el estudio en busca de los productos que necesitaban para cocinar. Con el tiempo en contra, cada segundo resultaba importante y los participantes intentaban aprovechar al máximo los minutos disponibles para completar sus platos.

En ese contexto, Coronel sufrió una caída que interrumpió momentáneamente el ritmo de la prueba. El cantante terminó en el suelo ante la sorpresa de quienes se encontraban en el lugar, en una situación tan inesperada como llamativa dentro del reality de Telefe.





El episodio llamó la atención por tratarse de un accidente en medio de una instancia que exige velocidad, concentración y coordinación. Sin embargo, el músico no convirtió el golpe en un momento dramático y reaccionó con la misma actitud distendida que suele mostrar frente a las cámaras.

El humor de Mala Fama y la reacción después del accidente



Fiel a su personalidad, Coronel se tomó el blooper con naturalidad y humor. La caída generó risas y complicidad en el estudio, mientras el cantante volvió a mostrar que su participación en el programa también está marcada por su espontaneidad y su manera particular de afrontar las situaciones inesperadas.

Su reacción ayudó a transformar el accidente en una escena divertida de la gala. En lugar de quedarse con el golpe, el líder de Mala Fama siguió adelante con el desafío y mantuvo su estilo descontracturado durante la competencia.

La participación de Coronel en MasterChef Celebrity viene acompañada de momentos que van más allá de la cocina. Su forma de desenvolverse frente a las cámaras, sus ocurrencias y su vínculo con la música popular aportan un costado diferente al formato, que combina exigencia culinaria con entretenimiento.

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