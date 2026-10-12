Quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity

La alta exigencia de las cocinas de MasterChef Celebrity Argentina cobró una nueva víctima. Por decisión del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, Paula Trapani debió abandonar el certamen al presentar el plato con las fallas más graves de la noche.

La periodista quedó eliminada tras enfrentarse en la definición final contra el actor Mike Amigorena, en una gala de eliminación en la que también estuvieron al borde de la despedida el relator Pablo Giralt y el cantante Hernán “Mala Fama” Coronel.

La consigna de la noche parecía sencilla pero ocultaba varias trampa técnicas: los participantes debían elaborar una preparación libre combinando arroz y calamar.

Tras probar las diferentes propuestas, los chefs salvaron en primer término a Giralt y a "Mala Fama", dejando la decisión final cara a cara entre Amigorena y Trapani:

Mike Amigorena: Presentó una preparación con el arroz al límite de la cocción y el calamar algo duro. Aunque Martitegui le remarcó que "el buen sabor era lo único que tenía el plato", Betular se mostró fascinado con el concepto general y logró salvarlo.



Paula Trapani: Arriesgó con un risotto rojo de calamares con cortes de gran tamaño para escapar de los tradicionales rabas o anillos. Sin embargo, la ejecución le jugó una mala pasada.



La devolución que definió la salida de MasterChef Celebrity



Al momento de la cata, los jurados fueron contundentes sobre la preparación de la periodista. "El calamar fue casi del mar a la mesa, por eso te lo hice probar", sentenció Germán Martitegui al remarcar la falta de cocción. Por su parte, Betular coincidió en que tanto el grano de arroz como la proteína estaban duros, un error fatal en la gastronomía.

Maru Botana fue la encargada de anunciar la eliminación de la exconductora de Telefe Noticias, quien no ocultó su tristeza por el exiguo paso por el reality: "Sinceramente esperaba seguir porque le puse bastante y siempre cociné con amor, pero bueno, esto es una competencia", reconoció visiblemente conmovida.

La despedida de Paula Trapani y el pedido de repechaje



Antes de colgar el delantal, Betular intentó calmarla destacando lo imprevisto del formato: "MasterChef es así, un mal día te deja afuera. Ojalá haya una revancha porque te queremos volver a ver".

Con el afecto y los abrazos de todos sus compañeros de estudio, Trapani dejó su lugar en la mesada y dejó en claro sus ganas de regresar en una futura instancia de repechaje: “Quiero un derecho a réplica. Me gustaría volver porque el grupo es hermoso y amo este canal que fue mi casa durante tantos años”.

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