“Lo desmayó a golpes”: el relato de Gustavo Yankelevich sobre la violencia que sufrieron sus nietos

El productor teatral Gustavo Yankelevich habló por primera vez sobre los episodios de violencia física y psicológica que sufrieron sus nietos mayores, Franco y Valentín, por parte de su padre, Darío Giordano.

En una entrevista con Intrusos (América TV), el productor relató el calvario que los hijos de Romina Yan vivieron durante su infancia y el silencio que guardó la familia para no entorpecer la causa judicial y lograr conseguir la tenencia de sus nietos. Además, agradeció a los medios por no mediatizar el juicio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones de Yankelevich llegan después de que Valentín diera una entrevista en la que agradece a su abuelo por “salvarle la vida”.

“Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris (Morena). Digo porque como no está tan mencionada en la nota, parecería que ella no hubiera hecho nada o no hubiera actuado. Cris lo notó y me habló a mí y me advirtió. Me dijo ‘Me dijo, está pasando algo raro, prestale atención a los chicos’”, comenzó a relatar sobre los hechos. “La cuestión es que cuando yo le empecé a prestar atención a los chicos, en principio pensé que era algo (…) pasajero, pero era cada vez más fuerte y más grande”, reveló.

Gustavo recuerda haber compartido un almuerzo en el que su nieto Franco le pidió mudarse con él: “Me dijo: ‘Abuelo, quiero ir a vivir con vos’. Pero no me dijo que le pegaban”. Ante la propuesta y sin sospechas sobre lo que sucedía puertas adentro, le dijo que lo iba a consultar con su padre, pero obtuvo una respuesta inesperada de su parte.

“Le dije: ‘Mirá, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu papá y le voy a pedir si te deja venir una semana conmigo y vemos cómo te sentís conmigo. Y después un día le pedimos y si vos querés, venís a vivir más tiempo conmigo’. Y él me contestó: ‘De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a venir’”, recordó.

Tras esa sorpresiva negativa, el productor volvió a hablar con el menor: “Le dije: 'Fran, acá algo pasa, me tenés que hablar'. Y me dijo: 'Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes'”.

En ese sentido, recordó una frase que ambos pequeños repetían: “Cuando ustedes vienen a casa es una persona y cuando se van y cierran la puerta aparece el monstruo”.

Gustavo Yankelevich se quebró al hablar sobre la violencia que sufrieron sus nietos

La decisión de acercarse a la justicia para lograr la tenencia fue luego de que una madre de una compañera de Valentín se comunicara con él, alertando que el adolescente quería quitarse la vida por la situación que vivía en su casa.

Según detalló en la entrevista, retiró a los niños de la escuela y los llevó a realizar la denuncia. Esa misma noche, el juzgado autorizó que Franco y Valentín permanecieran con él durante el fin de semana y, el lunes siguiente, dispuso que lo hicieran por tres meses.

Además, habló sobre las secuelas que las agresiones dejaron en la salud de Franco: un tic involuntario que tenía en los ojos. Un profesional de salud le dijo que el tic era consecuencia del maltrato: “Eso que está haciendo de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza, me explicó una médica”.

Entre lágrimas, Yankelevich se sinceró sobre el dolor que siente cada vez que recuerda lo que sus nietos padecieron: “Estos son mis nietos, existen. No estamos hablando de ficción”.

Durante años, decidieron mantener el proceso judicial en secreto, ya que buscaban preservar la salud mental de los niños. Entre varias versiones que circularon, prefirió desviar el tema para que el verdadero no salga a luz: “Van a hablar de mí, van a decir que soy un monstruo, pero acá lo que me importa son ustedes”.

El mensaje de Cris Morena



En las últimas horas, Cris Morena se refirió al duro testimonio de su nieto y expresó su apoyo hacia su familia.

"Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió en sus redes sociales.

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