Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: cómo se llama su primer hijo con Nicolás Trombino

Jésica Cirio dio la bienvenida a su segundo hijo este domingo 11 de octubre por la mañana, el primero junto a su pareja, el empresario Nicolás Trombino. La noticia tomó por sorpresa a los medios de espectáculos, dado el hermetismo y la reserva con la que la conductora eligió atravesar la etapa final de su embarazo.

La primicia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales, quien detalló que el parto fue por cesárea y que el bebé pesó cerca de tres kilos. Además, trascendió que la pareja eligió llamarlo Kimi, un nombre poco común y con un significado especial.

Con el nacimiento del pequeño, Chloe —la hija de ocho años que Cirio tuvo con Martín Insaurralde— asumió formalmente el rol de hermana mayor.

Jésica Cirio, alejada del foco mediático y las redes sociales



Por el momento, ni Jésica Cirio ni Nicolás Trombino han realizado declaraciones públicas. La modelo tomó la decisión meses atrás de cerrar sus cuentas oficiales en redes sociales, motivo por el cual los fanáticos debieron aguardar a las confirmaciones por parte del círculo periodístico.

La pareja comenzó su vínculo reservadamente a finales de 2025 y en abril de este año la conductora confirmó la llegada de su nuevo bebé, definiendo el momento como una sorpresa inesperada que llenó de felicidad a toda la familia.





Cómo comenzó la historia de amor entre Jésica Cirio y Nicolás Trombino



La historia de amor entre Jésica Cirio y Nicolás Trombino se mantuvo siempre bajo un perfil muy reservado y lejos de la exposición mediática.

Comenzaron a salir a finales de 2025 de manera discreta, manteniendo el vínculo dentro del ámbito íntimo y familiar. Pocos meses después de iniciar la relación, en abril de 2026, la conductora hizo público que estaba esperando un hijo junto al empresario. Ella misma definió la noticia como una linda sorpresa que llegó de forma inesperada a sus vidas.

Para transitar esta nueva etapa con tranquilidad, Cirio decidió alejarse de las cámaras, viviendo el noviazgo y el embarazo de forma privada hasta la llegada de su bebé.

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