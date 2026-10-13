Un verdadero escándalo estalló en las últimas horas tras la denuncia pública de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano, por numerosos episodios de violencia física y verbal, tanto hacia él como hacia su otro hermano varón. Según detalló el joven, los hijos de Romina Yan vivieron un infierno tras su muerte.

Tras el conocimiento público de lo sucedido por el testimonio de Valentín ante la periodista Tatiana Schapiro, Giordano decidió salir a defenderse y eligió a Ángel de Brito para confiarle un "comunicado de prensa" donde niega rotundamente haber sido violento con sus hijos.

Habló Darío Giordano tras ser acusado de violencia física por sus hijos: el extenso comunicado



A dieciséis años de la trágica muerte de Romina Yan, su viudo, Darío Giordano, publicó un extenso comunicado para responder a las recientes acusaciones públicas sobre la dinámica familiar y defender su rol como padre.

Tras mantenerse alejado de las cámaras durante más de una década, Giordano decidió romper el silencio para fijar su posición frente a los medios de comunicación.

"La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. Nunca imaginé vivir una vida sin ella", expresó en el inicio de su descargo, recordando el impacto del fallecimiento de la actriz en septiembre de 2010. Frente a la tragedia, remarcó la necesidad inmediata de priorizar el cuidado de sus hijos: "Viudo a los 36 años y en medio de ese dolor había algo que tenía absolutamente claro: quería estar con mis hijos y seguir siendo su papá".





En su escrito, Giordano rechazó categóricamente las denuncias de violencia intrafamiliar y recordó el fallo de la Justicia a su favor: "Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia".

Asimismo, aclaró que "se trata de una causa en la cual fui sobreseído en el año 2018" y fundamentó su postura mencionando al resto de sus hijos: "Siempre me resultó extraño que alguien ayudara a salir de un hogar supuestamente violento a dos menores y dejara allí a una pequeña de apenas siete años", señaló, en dirección a Azul, la hija que quedó viviendo con él cuando sus varones decidieron irse con Gustavo Yankelevich y Cris Morena.

Respecto a la controversia y los dichos de su entorno, Giordano enfatizó su decisión de no alimentar un enfrentamiento mediático con su hijo Valentín: "No voy a discutir públicamente con mi hijo Valentín. No voy a responderle a través de los medios de comunicación. No voy a cuestionar sus sentimientos ni a exponer episodios de nuestra intimidad familiar para intentar demostrar que tengo razón. Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma".





Del mismo modo, admitió las dificultades que atravesó durante el duelo: "Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso".

Finalmente, remarcó la desigualdad que siente frente a la exposición mediática de otras partes involucradas: "Hay personas poderosas que tienen la posibilidad de instalar su versión de una historia. Otras, como yo, apenas tenemos nuestra palabra. Pero la exposición pública, los contactos y el poder no convierten una versión en verdad".

Giordano concluyó asegurando que su meta principal es preservar el vínculo privado con su familia: "No pretendo ganar una discusión pública. Quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto en la intimidad, sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros".

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