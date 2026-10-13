Menos de un mes después del casamiento, Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega





En una noticia que sacudió de forma inesperada al mundo del espectáculo, Julieta Prandi confirmó este lunes feriado su separación de Emanuel Ortega. La primicia llega a menos de un mes de haberse casado y tras seis años de relación.

La modelo y conductora eligió su cuenta oficial de Instagram para dar la noticia de manera directa, con el objetivo de evitar especulaciones mediáticas y dejar en claro que la decisión es definitiva.

El mensaje con el que Julieta Prandi confirmó la ruptura de Emanuel Ortega



A través de un sincero comunicado en sus redes sociales, la conductora expuso los motivos que la llevaron a hacer pública la situación de manera inmediata.

"Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel. Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad", comenzó expresando Prandi.

En el mismo texto, la modelo hizo una clara alusión al matrimonio recientemente concretardo y a los límites personales dentro de la pareja. "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables. Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias", concluyó.

Un romance de seis años que llegó a su fin en las vísperas del altar



Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzaron su noviazgo en 2020, consolidando con el tiempo una familia ensamblada y mostrándose siempre muy unidos frente a la prensa.

Con este contundente descargó, Prandi dejó en claro que no dará más declaraciones al respecto, pidiendo privacidad para afrontar este difícil momento personal.

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