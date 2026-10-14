El sorpresivo agradecimiento de Shakira a Antonio de la Rúa que despeja dudas sobre una reconciliación





Durante el emotivo cierre de su gira europea en la ciudad de Madrid, la cantante colombiana Shakira sorprendió a miles de fanáticos al tomar la palabra en el escenario para dedicar un inesperado agradecimiento público a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa. El gesto se produjo en un tramo clave del concierto, antes de interpretar una de las composiciones más emblemáticas de su repertorio de los años 2000.

La artista reflexionó ante el público sobre los caminos de la vida, las relaciones sentimentales y la capacidad de resignificar las etapas del pasado desde la madurez actual. Ante la ovación del estadio, la cantante cerró su dedicatoria afirmando que "todo se transforma", en alusión directa al afecto y respeto que han logrado construir con el paso de los años tras su separación.

Una historia marcada por la música y la gestión



El vínculo entre la cantante barranquillera y el empresario se extendió durante más de una década, período en el cual De la Rúa también desempeñó un rol fundamental en la estrategia de expansión internacional de la artista. Tras una ruptura compleja que incluyó disputas judiciales y legales en los años posteriores, ambos lograron reconstruir un canal de comunicación cordialmente restablecido.

Las expresiones de gratitud por parte de Shakira ratificaron la vigencia de ese lazo afectivo y profesional del pasado, dejando en claro que las diferencias del ayer quedaron superadas en esta nueva etapa de su vida y de su carrera profesional.

Un cierre de gira histórico y show con Maluma en Europa



El tramo final de su residencia en la capital española ofreció múltiples momentos destacados para sus fanáticos. En la función previa del sábado, la noche contó con un momento cumbre cuando Maluma subió al escenario para interpretar por primera vez en vivo junto a Shakira "Agua", su nueva colaboración, además del éxito "Chantaje", provocando el delirio de los espectadores.

Con estadios agotados en cada una de sus presentaciones en España y la participación de invitados especiales a lo largo del ciclo, la artista colombiana concluyó con éxito su recorrido europeo y se prepara para iniciar la siguiente fase de su tour internacional por el continente americano.

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